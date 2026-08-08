ETV Bharat / state

अहमद रज़ा बरेलवी का 108वां उर्स शांति और भाईचारे के संदेश के साथ संपन्न, नम आंखों से विदा हुए अकीदतमंद

देश-विदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए लाखों सुन्नी-सूफी अकीदतमंदों ने आला हजरत की बारगाह में खिराज-ए-अकीदत पेश किया

नम आंखों से विदा हुए अकीदतमंद
नम आंखों से विदा हुए अकीदतमंद (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: तीन दिनों तक इबादत, अकीदत, इल्म और रूहानी माहौल से सराबोर बरेली का 108वा उर्स-ए-रज़वी संपन्न. अगले साल फिर मिलने के वादे के साथ अकीदतमंदों ने विदा लिया.

इस दौरान देश-विदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए लाखों सुन्नी-सूफी अकीदतमंदों ने आला हजरत की बारगाह में खिराज-ए-अकीदत पेश की. उर्स के दौरान दरगाह से लेकर शहर की गलियों, बाजारों, प्रमुख मार्गों और रेलवे स्टेशनों तक हर तरफ अकीदतमंदों की मौजूदगी दिखाई दी. ऐसा लगा मानो पूरा शहर ही उर्स का गवाह बन गया हो.

अहमद रज़ा बरेलवी का 108वां उर्स संपन्न (VIDEO Credit; ETV Bharat)



उर्स के आखिरी दिन सुबह से ही दरगाह और आसपास के इलाकों में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ती रही. देश-विदेश से आए सज्जादगान और नामवर उलेमा ने इस्लाम और पैगंबर-ए-इस्लाम की तालीमात और मसलक-ए-आला हजरत के मिशन पर तकरीरें कीं. सुबह आठ बजे महफिल का आगाज, तिलावत-ए-कुरान से हुआ और दोपहर 2 बजकर 38 मिनट पर कुल शरीफ की रस्म अदा की गई. फातिहा के बाद मुल्क और दुनिया में अमन-ओ-सुकून तथा कौम की खुशहाली के लिए खास दुआ की गई.

दरगाह प्रमुख हजरत मौलाना सुब्हान रजा खान (सुब्हानी मियां) की सरपरस्ती, सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां की सदारत और सय्यद आसिफ मियां की देखरेख में हुए कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में उलेमा और शोहरा शामिल हुए. वक्ताओं ने मोहब्बत, अमन, शिक्षा, सामाजिक सुधार और धार्मिक तालीम पर जोर दिया. बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने, दहेज रहित विवाह, फिजूलखर्ची से बचने और माता-पिता की खिदमत का संदेश दिया गया.

मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर झंडों को लेकर सावधानी बरतने और तिरंगे में किसी तरह की रद्दोबदल से बचने की अपील की. उन्होंने हिंदू-मुस्लिम आपसी सौहार्द के साथ देश की तरक्की में योगदान देने का संदेश दिया. वहीं अन्य उलेमा ने सोशल मीडिया के बजाय विश्वसनीय धार्मिक किताबों से दीन की जानकारी हासिल करने और नमाज की पाबंदी पर जोर दिया.

उर्स के दौरान बरेली की गलियां लंगर, सबील, नात-ओ-मनकबत और मेहमाननवाजी की तस्वीर पेश करती रहीं. जगह-जगह लगे शिविरों और सेवा कार्यों ने बाहर से आने वाले जायरीनों के लिए सहूलियत पैदा की. रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और शहर के प्रमुख रास्तों पर भी उर्स की रौनक दिखाई देती रही.

कुल शरीफ के साथ जब उर्स का समापन हुआ तो अकीदतमंदों की आंखों में विदाई का एहसास था, लेकिन जुबां पर अगले साल फिर हाजिरी की उम्मीद. अकीदतमंद अपने पेशवा और मोहसिन आला हजरत की बारगाह से दुआएं लेकर अपने घरों को लौट गए.

उर्स सकुशल संपन्न होने पर सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां और सय्यद आसिफ मियां ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रेलवे, नगर निगम, मीडिया, नागरिक सुरक्षा संगठन, लंगर-सबील कमेटियों, रजाकारों, टीटीएस वालंटियर्स और रजा फोर्स समेत सभी सहयोगियों का शुक्रिया अदा किया.
ये भी पढ़ें: अहमद रज़ा बरेलवी के 108वें उर्स-ए-रज़वी की शानदार शुरुआत, देश-दुनिया से पहुंचे जायरीन

TAGGED:

AHMAD RAZA BARELVI 108TH URS
AALA HAZRAT AHMED RAZA BARELVI
BAREILLY URS
AALA HAZRAT URS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.