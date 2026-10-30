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बीजेपी विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन, हैदराबाद में ली अंतिम सांस, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर

बीजेपी विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : दुर्ग जिले की अहिवारा विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन हो गया है. पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी.कोर्सेवाड़ा का हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में इलाज जारी था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से बीजेपी सहित पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है.अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से लेकर दुर्ग-भिलाई और राजधानी रायपुर तक शोक की भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं.

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