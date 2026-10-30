बीजेपी विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन, हैदराबाद में ली अंतिम सांस, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर
दुर्ग के अहिवारा विधानसभा से बीजेपी विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का हैदराबाद में निधन हो गया.कोर्सेवाड़ा लंबे समय से बीमार थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 6:16 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले की अहिवारा विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन हो गया है. पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी.कोर्सेवाड़ा का हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में इलाज जारी था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से बीजेपी सहित पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है.अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से लेकर दुर्ग-भिलाई और राजधानी रायपुर तक शोक की भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं.
राजनीतिक सफर
डोमनलाल कोर्सेवाड़ा छत्तीसगढ़ बीजेपी के अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे.राजनीति में आने से पहले उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दीं.साल 1998 में व्याख्याता पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की. वर्ष 1999 में वे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के तत्कालीन सांसद के निजी सहायक के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके थे.
छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
डॉ रमन सिंह,विधानसभा अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा जी के निधन का दु:खद समाचार मन को व्यथित करने वाला है। वे सदन में सदैव अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को प्रमुखता और दृढ़ता से उठाते रहे। उनका निधन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान तथा उनके समर्थकों, शुभचिंतकों एवं शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति— Dr Raman Singh (@drramansingh) October 30, 2026
केदार कश्यप, कैबिनेट मंत्री
अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा विधायक श्री डोमन लाल कोर्सेवाड़ा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। हैदराबाद में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन भाजपा परिवार एवं प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!— Kedar Kashyap (@KedarKashyapBJP) October 30, 2026
धरम लाल कौशिक,बीजेपी विधायक
भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं अहिवारा विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा जी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। उनका सरल व्यक्तित्व, जनसेवा के प्रति समर्पण एवं संगठनात्मक योगदान सदैव स्मृतियों में जीवित रहेगा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करें। भावभीनी श्रद्धांजलि। ॐ शांति। 💐— Dharamlal Kaushik (@dharam_kaushik) October 30, 2026
ओपी चौधरी,कैबिनेट मंत्री
अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा जी के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है। उनका जाना भाजपा परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान दें तथा परिजनों को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति— OP Choudhary (@OPChoudhary_Ind) October 30, 2026
तीन चुनावों में रहा अहम सफर
डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने वर्ष 2008 में पहली बार बीजेपी की टिकट पर अहिवारा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया था. हालांकि, साल 2013 और 2018 में बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी.इसके बाद वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया. कोर्सेवाड़ा ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल कोसरे को 25 हजार 263 मतों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस चुनाव में उन्हें 96 हजार 717 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 71 हजार 454 मत प्राप्त हुए थे.
पार्टी में निभाई कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां
विधायक के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान वर्ष 2010 में उन्हें छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था.इस पद पर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था.
इसके अलावा विधानसभा की अलग-अलग समितियों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. वर्ष 2023 में दूसरी बार विधायक बनने के बाद उन्हें विधानसभा की पुस्तकालय समिति सहित अन्य समितियों में जिम्मेदारी सौंपी गई थी.
अक्टूबर 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था. नवंबर 2025 में उन्होंने इस पद का कार्यभार संभाला था.
शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन
डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का जन्म 12 अगस्त 1948 को हुआ था. उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की थी। इसके साथ ही उन्होंने बीएड की डिग्री भी हासिल की थी. शिक्षा से लेकर राजनीति तक उनका लंबा अनुभव रहा.
अहिवारा क्षेत्र ने खोया बड़ा नेतृत्व
उनके निधन को अहिवारा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है. एक अनुभवी शिक्षक से लेकर विधायक और कई महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारियों तक का सफर तय करने वाले डोमनलाल कोर्सेवाड़ा अब हमारे बीच नहीं रहे. उनके निधन से बीजेपी ने अपना एक वरिष्ठ नेता खो दिया है. वहीं अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में भी शोक का माहौल है.
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