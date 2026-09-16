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'अहीरवाल 36 बिरादरी से बनता है, एक बिरादरी से नहीं': स्वास्थ्य मंत्री आरती राव

ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा: आरती राव ने यह बात महेश्वरी और मीरपुर गांव में ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा के दौरान कही. दोनों गांवों में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की. मीरपुर गांव में स्वास्थ्य मंत्री के पहुंचने पर ग्रामीणों में खासा उत्साह नजर आया. आरती राव ने कहा कि "केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह में अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है और यही स्वाभिमान पूरे दक्षिणी हरियाणा का स्वाभिमान है." उन्होंने कहा कि "राव इंद्रजीत लगातार दक्षिणी हरियाणा के हक की आवाज उठाते रहे हैं और यही वजह है कि उनकी आवाज क्षेत्र में गूंजती है."

रेवाड़ी: स्वास्थ्य मंत्री आरती राव बुधवार को रेवाड़ी दौरे पर थीं. इस दौरान जिले के मीरपुर गांव में उन्होंने कहा कि "अहीरवाल किसी एक बिरादरी से नहीं बल्कि 36 बिरादरियों के आपसी भाईचारे और एकजुटता से बनता है. इसलिए यह कहना कि किसी एक बिरादरी के समर्थन से सरकार बनती है. यह सही नहीं है. सरकारी सभी बिरादरियों के समर्थन से बनती है." उन्होंने कहा कि "दक्षिणी हरियाणा की पहचान यहां रहने वाले सभी बिरादरियों से मिलकर बनी है और क्षेत्र के हक और स्वाभिमान की लड़ाई भी सभी को साथ लेकर ही लड़ी जा सकती है."

'जनता की समस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाना जरूरी': उन्होंने कहा कि "लोगों ने यदि उनका साथ दिया तो दक्षिणी हरियाणा की आवाज को बुलंद करने में वह भी पीछे नहीं रहेंगी. लोगों की आवाज को मजबूती से आगे रखना उनके परिवार की राजनीति का हमेशा से उद्देश्य रहा है." आरती राव ने कहा कि "दक्षिणी हरियाणा के गांवों में उनके लगातार दौरे और लोगों के साथ सीधा संवाद चर्चा का विषय बन रहे हैं." उन्होंने कहा कि "राजनीति का उद्देश्य केवल चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उनकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना भी जरूरी है."

'कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए लेते हैं राव इंद्रजीत सिंह का नाम': उन्होंने कहा कि "गांवों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करने से क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं और लोगों की अपेक्षाओं को समझने का अवसर मिलता है." राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए आरती राव ने कहा कि कुछ लोग अपने काम और उपलब्धियों की चर्चा करने के बजाय राव इंद्रजीत सिंह के नाम का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं." उन्होंने कहा कि यदि किसी नेता को अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करनी है तो उसे अपने काम की चर्चा करनी चाहिए.

'राजनीतिक विरोधी भी राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेते हैं': उन्होंने कहा कि" राव इंद्रजीत सिंह का नाम क्षेत्र की राजनीति में लगातार चर्चा में रहता है और उनके राजनीतिक विरोधी भी अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए उनके नाम का सहारा लेते हैं. मीरपुर गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का जोरदार स्वागत किया. गांव की सरपंच संजू यादव ने फूल मालाओं ओर शाल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. ग्रामीणों की भीड़ देखकर आरती राव भी काफी उत्साहित नजर आईं.

आरती राव ने ग्रामीणों का जताया आभारः आरती राव ने कहा कि "मीरपुर गांव और ठेकेदार वेद प्रकाश यादव का परिवार लंबे समय से उनके परिवार के साथ रहा है." उन्होंने ग्रामीणों के स्नेह और स्वागत के लिए उनका आभार जताया और कहा कि "क्षेत्र के लोगों के साथ उनका पारिवारिक जुड़ाव रहा है.