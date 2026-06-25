यूपी चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष ने घोषित की अपनी नई टीम, युवाओं, महिलाओं और अनुभवी नेताओं को दी तरजीह
बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बीजेपी कार्यकारिणी की नई टीम का गुरुवार को एलान कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 1:35 PM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बीजेपी कार्यकारिणी की नई टीम का गुरुवार को एलान कर दिया.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह की जगह उनके छोटे पुत्र नीरज सिंह उपाध्यक्ष बनाए गए हैं.
19 प्रदेश उपाध्यक्ष, आठ प्रदेश महामंत्री, 19 मंत्री, छह क्षेत्रीय अध्यक्ष, एक कार्यालय मंत्री, दो कार्यालय सह मंत्री, एक मुख्य प्रवक्ता, एक प्रदेश मीडिया संयोजक और एक प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है. इसके अलावा युवा मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित किए गए हैं.
सूची में सुरेश राणा, सतपाल सैनी, बृज बहादुर, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह, नीरज सिंह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, कृतिका अग्रवाल,।सुरेश मौर्य, राजेश यादव ,कृष्ण बिहारी राय, आलोक गुप्ता को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. राम प्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है. इसके अलावा विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिव भूषण सिंह, सहजानंद राय, अंकुर शर्मा, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव, विजय राजभर, प्रमोद जांगड़ा विश्वकर्मा, किरण लोधी निषाद, राकेश बिंद, संचिता सिंह चौहान, रजनी पांडेय, राहुल वाल्मीकि, महामेधा नागर, दीपमाला संतोषी, सुहासिनी जायसवाल, यतेंद्र शर्मा और आकांक्षा सोनकर को प्रदेश मंत्री बनाया गया है. नवाब सिंह नागर को पश्चिम क्षेत्र, पूरनलाल लोधी को बृज क्षेत्र, राम किशोर साहू को कानपुर, अवधेश द्विवेदी को अवध, अशोक चौरसिया को काशी और विनोद राय को गोरखपु क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. भारत दीक्षित को कार्यालय मंत्री अतुल अवस्थी कार्यालय सह मंत्री और लक्ष्मण सिंह को कार्यालय सह मंत्री बनाया गया है. दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता मनीष दीक्षित को प्रदेश मीडिया संयोजक और हिमांशु राज पंडित को प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है.
इन्हें मिली मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, प्रकाश पाल को पिछड़ा मोर्चा, देवेंद्र सिंह को किसान मोर्चा, अशोक रावत को अनुसूचित मोर्चा, सरोज कुशवाहा को महिला मोर्चा और विद्या भूषण गोंड को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है.
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जारी की पदाधिकारियों की सूची
सुरेश राणा — उपाध्यक्ष
सत्यपाल सैनी — उपाध्यक्ष
ब्रज बहादुर — उपाध्यक्ष
धर्मेंद्र सिंह — उपाध्यक्ष
मोहित बेनीवाल — उपाध्यक्ष
देवेश कोरी — उपाध्यक्ष
प्रियंका रावत — उपाध्यक्ष
दर्विुर्विजय शाक्य — उपाध्यक्ष
रमेश सिंह — उपाध्यक्ष
नीरज सिंह — उपाध्यक्ष
अर्चना मिश्रा — उपाध्यक्ष
पूजा पाल — उपाध्यक्ष
शंकर गिरी — उपाध्यक्ष
कामेश्वर सिंह — उपाध्यक्ष
कृतिका अग्रवाल — उपाध्यक्ष
सुरेश मौर्य — उपाध्यक्ष
राजेश यादव — उपाध्यक्ष
कृष्ण बिहारी राय — उपाध्यक्ष
आलोक गुप्ता — उपाध्यक्ष
रामप्रताप सिंह चौहान — महामंत्री
गीता शाक्य — महामंत्री
अभिजात मिश्रा — महामंत्री
उपेंद्र रावत — महामंत्री
संजय राय — महामंत्री
शंकर लोधी — महामंत्री
दिलीप पटेल — महामंत्री
राजेश चौधरी — महामंत्री
विजय शिवहरे — मंत्री
बसंत त्यागी — मंत्री
शिवभूषण सिंह — मंत्री
सहजानंद राय — मंत्री
अंकुर शर्मा — मंत्री
अनिल यादव — मंत्री
अवधेश श्रीवास्तव — मंत्री
विजय राजभर — मंत्री
प्रमेन्द्र जांगड़ा विश्वकर्मा — मंत्री
किरण लोधी निषाद — मंत्री
राकेश बिंद — मंत्री
संचिता सिंह चौहान (लुनिया) — मंत्री
रजनी पांडेय — मंत्री
राहुल वाल्मीकि — मंत्री
महामेधा नागर — मंत्री
दीपमाला संतोषी — मंत्री
सुहासिनी जायसवाल — मंत्री
यतेंद्र शर्मा — मंत्री
आकांक्षा सोनकर — मंत्री
क्षेत्रीय अध्यक्ष
पश्चिम — नबाब सिंह नागर
ब्रज — पूरन लाल लोधी
कानपुर राम किशोर साहू
अवध — अवधेश द्विवेदी
काशी — अशोक चौरसिया
गोरखपुर — विनोद राय
कार्यालय मंत्री
भारत दीक्षित — कार्यालय मंत्री
अतुल अवस्थी — कार्यालय सह-मंत्री
लक्ष्मण सिंह — कार्यालय सह-मंत्री
अन्य पद
दिनेश प्रताप सिंह — मुख्य प्रवक्ता
मनीष दीक्षित — प्रदेश मीडिया संयोजक
हिमांशुराज पंडित — प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक
मोर्चा अध्यक्ष
युवा मोर्चा — रोहित मिश्रा
पिछड़ा मोर्चा —प्रकाश पाल
किसान मोर्चा — देवेन्द्र सिंह
अनुसूचित मोर्चा — अशोक रावत
महिला मोर्चा — सरोज कुशवाह
अनुसूचित जनजाति मोर्चा — श्री विद्याभूषण गोंड