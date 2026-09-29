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पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले 25 जिलों में डेरा डालेंगे भाजपा नेता, आगाज कल से

भाजपा प्रदेश कार्यालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी. निकाय चुनाव के बाद पार्टी का फोकस पंचायतों पर है. प्रदेश संगठन के बड़े नेता जिलों का दौरा कर स्थानीय संगठन की नब्ज टटोलने की तैयारी में हैं. संगठन की बैठकों में भी पंचायत चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और ग्रामीण स्तर तक संगठन को मजबूती पर जोर दिया जा रहा है. इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों के भी दौरे तय किए हैं. बुधवार से शुरू दौरे 2 अक्टूबर तक चलेंगे. लगभग 25 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाएंगे.