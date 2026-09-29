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पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले 25 जिलों में डेरा डालेंगे भाजपा नेता, आगाज कल से

पंचायत चुनाव को फोकस करते हुए पार्टी के प्रदेश एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी 2 अक्टूबर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे.

BJP State Office, Jaipur
भाजपा प्रदेश कार्यालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 6:46 PM IST

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जयपुर : राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी. निकाय चुनाव के बाद पार्टी का फोकस पंचायतों पर है. प्रदेश संगठन के बड़े नेता जिलों का दौरा कर स्थानीय संगठन की नब्ज टटोलने की तैयारी में हैं. संगठन की बैठकों में भी पंचायत चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और ग्रामीण स्तर तक संगठन को मजबूती पर जोर दिया जा रहा है. इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश के साथ राष्ट्रीय पदाधिकारियों के भी दौरे तय किए हैं. बुधवार से शुरू दौरे 2 अक्टूबर तक चलेंगे. लगभग 25 जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाएंगे.

प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ 30 सितंबर से तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे. वे पांच जिलों में संगठनात्मक बैठकें लेंगे. 30 सितंबर को टोंक और अजमेर, 1 अक्टूबर को ब्यावर और भीलवाड़ा तथा 2 अक्टूबर को राजसमंद में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक प्रस्तावित हैं. इनमें पंचायत चुनाव की तैयारियों, स्थानीय संगठन और रणनीति पर चर्चा होगी. प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया दो दिन के राजस्थान प्रवास पर रहेंगे. उनकी 30 सितंबर को खैरथल-तिजारा और अलवर तथा 1 अक्टूबर को भरतपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और जिला इकाइयों के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं. हाल में प्रदेश प्रभारी बनाए भाटिया ने 25 सितंबर को प्रदेश कार्यालय में पहली बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारी पर जोर दिया था. संगठन महामंत्री अजेय कुमार 30 सितंबर को जयपुर देहात, 1 अक्टूबर को चूरू और बीकानेर के साथ 2 अक्टूबर को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में संगठनात्मक बैठकें लेंगे. इनमें जिला और स्थानीय पदाधिकारियों से पंचायत चुनाव को लेकर फीडबैक लिया जाएगा.

रामलाल शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी (ETV Bharat Jaipur)

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निकाय के बाद गांवों की ओर भाजपा : प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा बोले, तीनों नेताओं के अलग-अलग जिलों के प्रवास का उद्देश्य स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा करना है. पार्टी पंचायत चुनाव में संगठन की एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगी. पार्टी ने हाल में पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज की. प्रदेश प्रभारी भाटिया ने कार्यकर्ताओं से पंचायती राज चुनावों की तैयारी में जुटने और निकाय चुनाव की तर्ज पर रणनीति बनाने को कहा था. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने का संदेश दे चुके हैं.

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BJP के ‘मिशन पंचायत’ में फोकस के बिंदु

  • जिला स्तर पर संगठन का फीडबैक
  • बूथ और ग्रामीण स्तर तक संगठन की सक्रियता
  • स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय
  • पंचायत चुनाव के संभावित उम्मीदवारों और स्थानीय समीकरणों पर चर्चा
  • निकाय चुनाव से मिले अनुभवों को पंचायत की रणनीति में शामिल करना
  • गांव-ढाणी तक सरकार और संगठन के कार्यक्रमों की पहुंच

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