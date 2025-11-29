एमसीडी उपचुनाव से पहले केशव पुरम में फ्री गैस कनेक्शन और सिलेंडर का वितरण, सीएम पर उठा सवाल
एमसीडी उपचुनाव से पहले वार्ड नंबर-64 केशव पुरम में सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों को फ्री गैस कनेक्शन और सिलेंडर का वितरण किया.
Published : November 29, 2025 at 9:55 PM IST
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता पर चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जमकर सवाल उठे. आरोप लगाए गए कि सरकार ने जान बूझकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस योजना की घोषणा की और उसका चुनाव में उसको लाभ भी मिला और एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार भी बनी. ऐसा ही अब रविवार को दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी देखने को मिला.
फ्री गैस कनेक्शन और सिलेंडर का वितरण
दरअसल, एमसीडी उपचुनाव वाले वार्ड नंबर-65 अशोक विहार के बगल के वार्ड नंबर-64 केशव पुरम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शाम को एक कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंद लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन और सिलेंडर का वितरण किया. इसको लेकर लोगों ने इस कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए. पूर्व निगम पार्षद डॉ अशोक चौहान ने कहा कि यह एक नई तरह की रणनीति चुनाव जीतने के लिए अपनाई जा रही है. अब चुनाव में कोई मोरल नहीं रह गया है. बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकांडा अपना रही है. पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा के लोग मनमानी करने लगे हैं. जिस तरह से बिहार में चुनाव को प्रभावित किया गया, उसी तरह निगम उपचुनाव में भी करने का प्रयास हो रहा है. यह निश्चित है कि जिस बगल के वार्ड में वोटिंग होनी है, उसके नजदीकी वार्ड में ही अगर इस तरह का कार्यक्रम होगा तो मतदाताओं के प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है.
वहीं, इसको लेकर अनिल शर्मा ने कहा कि अगर नैतिकता की बात करें तो सरकार को वोटिंग से एक दिन पहले इस तरह का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए था. उज्वला योजना केंद्र सरकार के द्वारा कई सालों से चलाई जा रही है, उसके तहत फ्री गैस कनेक्शन और सिलिंडर बांटने का काम पहले भी होता रहा है. इस काम को इलेक्शन से 10-15 दिन पहले या बाद में भी किया जा सकता था. इस समय इसको करना कहीं न कहीं सवालों को जन्म देता है. बाकी सरकार तो कभी भी कुछ भी बांट सकती है. सरकार के पास पावर है, लेकिन, चुनाव वाले क्षेत्र के नजदीक इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए.
फ्री योजनाएं चलाने का एक ट्रेंड
इसको लेकर चुनाव विश्लेषक बद्रीनाथ ने कहा कि मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टियों ने आजकल फ्री योजनाएं चलाने का एक ट्रेंड बना दिया है. इससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार भी फ्री बीज पर ही चुनाव लड़ती थी. उसी को फॉलो करते हुए भाजपा ने चुनाव के समय या चुनाव से कुछ समय पहले इस तरह कार्यक्रम करने की रणनीति बना रखी है. उस रणनीत के तहत मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं. उसी क्रम में यह कार्यक्रम भी किया गया है. लेकिन बगल के वार्ड में उपचुनाव को देखते हुए कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि निगम के इस उपचुनाव से निगम की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ना है. इन उपचुनाव के परिणाम से निगम में न सरकार बननी है न ही सरकार बिगड़नी है तो मुख्यमंत्री को कम से कम नैतिकता का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन वोटिंग से एक दिन पहले नहीं करना चाहिए था.
चुनाव आयोग का बयान
सीएम रेखा गुप्ता के केशवपुरम वार्ड के मोजैक बैंक्वेट में हुए इस आयोजन से अशोक विहार वार्ड में कल होने वाले मतदान को प्रभावित नहीं करता है. नियमानुसार निगम चुनाव में उपचुनाव वाले वार्डो में ही आदर्श आचार संहिता लागू होती है. Body:उसके पड़ोसी वार्डों में नहीं लागू होती. इसलिए केशव पुरम वार्ड में आयोजित कार्यक्रम को अशोक विहार वार्ड के चुनाव की वजह से नहीं रोका जा सकता था. आदेश्वरकांत- प्रभारी सचिव स्टेट इलेक्शन कमीशन दिल्ली
