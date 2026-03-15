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नवरात्र शुरू होने से पहले ऊर्जा मंत्री ने दी विंध्याचल को सौगात, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद देश के नक्शे पर धर्म और पर्यटन के रूप में अलग महत्व रखने वाले मां विंध्यवासिनी धाम में और सुविधाएं बढ़ेंगी.

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने बड़ी सौगात दी है. दो करोड़ की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है.

मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को अष्टभुजा गेस्ट हाउस पर 2 करोड़ की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है. ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मां विंध्यवासिनी धाम में करोड़ों रुपए से कॉरिडोर बनने के बाद इसका देश ही नहीं विश्व के नक्शे पर धर्म और पर्यटन के रूप में एक नई पहचान बनी है. आज देश कोने कोने से ही नहीं दुनिया के विभिन्न देश से श्रद्धालु और पर्यटक आ रहे हैं.

नगरपालिका के 5 परियोजनों से भी आगे चलकर यहां के लोगों और पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी. विकास के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और योगी जी के नेतृत्व यह प्रदेश की जनता को मिलता रहेगा. विकास के लिए होने वाले तोड़फोड़ से आम लोगों को होने वाले नुकसान के सवाल पर कहा कि विकास को विनाश से जोड़कर नही देखा जाना चाहिए, जहां कुछ बदलाव होता है, वहां सभी को कुछ परेशानी होती है पर उससे आने वाले समय में काफी लाभ भी होता है.

हम आपको बता दें एक दिवसीय दौरे पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा मिर्जापुर जनपद पहुंचे हुए थे नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी के नेतृत्व में यह पांच परियोजना का लोकार्पण किया गया है. नगरपालिका अध्यक्ष के साथ नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा मड़िहान विधायक रमा शंकर सिंह पटेल के साथ अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.