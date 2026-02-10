ETV Bharat / state

AI Summit से पहले दिल्ली के होटलों में कमरों की कीमतें पहुंची 5 लाख से पार, 100 से ज्यादा देशों से आ रहे मेहमान

नई दिल्ली: दिल्ली में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले फाइव स्टार होटलों की कीमतें आसमान छू रही हैं. समिट के कारण इन होटलों का किराया एक लाख रुपए प्रतिरात से ऊपर पहुंच गया है. यह वैश्विक AI समिट 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा. इसमें बड़ी संख्या में फॉरेन डेलीगेट्स, स्पीकर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे.

समिट के चलते दिल्ली के पांच सितारा और लग्जरी होटलों के कमरे लगभग बुक हो चुके हैं. आलम यह है कि होटलों में तो कमरों के दाम 4 से 5 लाख रुपये प्रति-रात तक पहुंच गए हैं. सेंट्रल दिल्ली के 5 स्टार होटलों में जहां आमतौर पर कमरे 20-30 हजार रुपये प्रति रात की दर से उपलब्ध हो जाते हैं, वहीं समिट के कारण इसके दामों में कई गुना बढ़ोतरी देखी जा रही है. यह स्थिति केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं, बल्कि NCR में भी कई फाइव स्टार होटल में कमरे एक लाख रुपये प्रति रात की दर से मिल रहे हैं.

होटलों में कमरों की कीमतों पर बोले टूर ऑपरेटर्स (ETV Bharat)

यह है कीमतों की स्थिति: एक बुकिंग वेबसाइट के मुताबिक, 11 फरवरी को नई दिल्ली में स्थित दी ओबेरॉय होटल में कमरे 67.7 हजार रुपए प्रति रात पर उललब्ध हैं, जबकि 16 फरवरी के बाद एक सप्ताह तक इसी होटल में सबसे सस्ते रूम की कीमत 6.45 लाख रुपए प्रति रात है. इसी तरह ताज पैलेस होटल में 11 फरवरी को एक कमरे 19.5 हजार रुपए प्रति रात पर उपलब्ध हैं, जबकि 16 फरवरी के बाद एक सप्ताह तक इसी होटल में सबसे सस्ते रूम की कीमत एक लाख रुपए प्रति रात के करीब है. होटल हयात रीजेंसी दिल्ली में भी यही हाल है, जहां 11 फरवरी को कमरे 17 हजार रुपए प्रति रात की दर पर उपलब्ध हैं, लेकिन 16 फरवरी के बाद एक सप्ताह तक इसी होटल में सबसे सस्ते रूम की कीमत 103,600 रुपए प्रति रात के करीब है.