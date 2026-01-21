गणतंत्र दिवस से पहले एक्शन में MCD, आपातकालीन सेवाओं के लिए की गई कार्रवाई
गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच नगर निगम एक्शन मोड में,आपातकालीन सेवाओं के लिए साफ रास्ता किया जा रहा तैयार
Published : January 21, 2026 at 6:38 PM IST
नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ नगर निगम भी एक्शन मोड में नजर आ रही है. आपातकालीन सेवाओं को समय पर पहुंचाने में आ रही दिक्कतों को लेकर एमसीडी ने ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है. डिप्टी कमिश्नर बादल कुमार इस कार्रवाई के मद्देनजर शाहदरा वार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. इस दौरान इलाके में भारी अतिक्रमण, अंडरग्राउंड वॉटर लॉगिंग और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को पहुंचने में गंभीर परेशानी का मामला सामने आया. डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और समस्याओं के त्वरित समाधान के आदेश जारी किए.
डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं मॉनिटरिंग करने का दिया भरोसा :
डिप्टी कमिश्नर एमसीडी बादल कुमार ने कहा कि वार्ड काउंसलर भरत गौतम के साथ आज बुधवार को मैंने क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान उन्हें इन समस्याओं की जानकारी दी गई. हालांकि हमारी टीम इन मामलों पर पहले से काम कर रही थी, लेकिन अब मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा. मुझे भरोसा है कि अंडरग्राउंड वॉटर लॉगिंग और अतिक्रमण की समस्या को जल्द दूर कर लिया जाएगा. इसके लिए ऑन-साइट निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
आपातकालीन रूट क्लियर करने के लिए जल्द कार्रवाई:
वार्ड काउंसलर भरत गौतम ने बताया कि स्थानीय लोग लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायत कर रहे थे. कई बार निगम में इस मुद्दे को उठाया गया. इस मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर से अनुरोध किया गया था कि एक बार संयुक्त निरीक्षण किया जाए. आज निरीक्षण किया गया और इस दौरान कई जगहों पर अवैध कब्जे, रेडी-पटरी और दुकानों का बाहर तक फैलाव पाया गया है. इसलिए 26 जनवरी की तैयारियों और आपातकालीन रूट क्लियर करने के लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी.
कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासियों में जगी उम्मीद :
स्थानीय निवासी अनिल गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र में आए दिन हादसे होते रहते हैं. “किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, लेकिन अतिक्रमण के कारण एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती. हम तब ही एमसीडी को धन्यवाद देंगे जब ये समस्याएं पूरी तरह खत्म होंगी.”एक अन्य स्थानीय निवासी मोतीराम शर्मा ने कहा कि रेडी-पटरी, डबल पार्किंग और दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण हालात बेहद खराब हैं. उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले आग लगने की कई घटनाओं में फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ.
एमसीडी की कार्रवाई से सुधरेंगे हालात :
स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी है और हाल के आतंकी घटनाक्रमों के चलते दहशत का माहौल है. ऐसे में 26 जनवरी से पहले आपातकालीन सेवाओं के रास्ते साफ करना बेहद जरूरी है. एमसीडी की इस कार्रवाई से लोगों को उम्मीद जगी है कि अब हालात में सुधार होगा.
