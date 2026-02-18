ETV Bharat / state

Ramzan 2026: रमजान के मद्देनजर खजूर के रेट में रिकॉर्ड इजाफा, इन खजूर की सबसे अधिक डिमांड

साहिबाबाद मंडी में इन दिनों खजूर की खरीद को लेकर काफी चहल पहल देखने को मिल रही है. लोग पैक्ड खजूर अधिक पसंद कर रहे.

रमजान को लेकर खजूरों की बढ़ी डिमांड
रमजान को लेकर खजूरों की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 18, 2026 at 7:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: रमजान शुरू होते ही खजूर के दामों में इस बार रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसबार दामों में तकरीबन 15 से 20 प्रतिशत तक की थोक में तेजी देखी जा रही है. वहीं दूसरी ओर सप्लाई अपेक्षाकृत कम होने से कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है. मंडी में खजूर व्यापारियों का कहना है कि रमजान में खजूर के रेट में और तेजी आने की उम्मीद है.

गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में इन दिनों खजूर की खरीदारी को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है. वैसे तो मंडी में अधिकतर छोटे व्यापारी ही होलसेल में खजूर खरीदने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में रमजान के दौरान आम लोग फुटकर में भी खजूर खरीदने पहुंचते हैं. खजूर विक्रेता बिट्टू के मुताबिक, भले ही खजूर का रेट आसमान छू रहा है लेकिन इसके बावजूद भी बाजार में चहल पहल है. लगातार खरीदार आ रहे हैं. रमजान में खजूर खाना फायदेमंद भी होता है क्योंकि इनमें फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिससे लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है और अचानक ऊर्जा में कमी नहीं आती.

रमजान को लेकर बाजार में खजूर की भारी डिमांड (ETV Bharat)

1500 रुपए किलो तक के खजूर: साहिबाबाद मंडी में डेढ़ सौ रुपए प्रति किलो से शुरू होकर 1500 रुपए किलो तक के खजूर उपलब्ध हैं. खजूर व्यापारियों का कहना है कि इस बार अधिकतर ग्राहकों की रुचि प्रीमियम और पैकेट खजूर की ओर ज्यादा देखी जा रही है. खजूर का आयात कई देशों से होता है जिनमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, ओमान आदि शामिल है. व्यापारियों का कहना है कि रमजान के पहले दो सप्ताह में बिक्री काफी अधिक रहती है क्योंकि लोग पूरे महीने के लिए खजूर खरीदने आते हैं. इससे बाजार में खजूर की मांग बढ़ने से दाम भी बढ़ जाते हैं.

पैक्ड खजूरों का चलन बढ़ने से महंगा हुआ खजूर: खजूर व्यापारी बिट्टू ने बताया कि पहले पैक्ड खजूरों का ज्यादा चलन नहीं था. इस वजह से खजूरों का रेट भी सीमित रहता था, लेकिन बीते कुछ सालों से पैक्ड खजूरों का चलन काफी बढ़ गया है और अब मार्केट में लूज खजूर नहीं मिलता. अब लोग भी विभिन्न कंपनियां की खजूर खरीदना पसंद करते हैं, यही वजह है कि खजूर के दाम बढ़ रहे हैं.

सबसे ज्यादा अजवा और मेदजुल खजूर की मांग: मंडी में सबसे ज्यादा अजवा और मेदजुल खजूर की मांग है. इनके दाम 800 से डेढ़ हजार रुपए प्रति किलो के बीच है. अजवा और मेदजुल खजूर साइज में सामान्य खजूर से थोड़ी बड़ी होते हैं. वहीं सुक्करी, साकवी, कीमिया आदि वैरायटी भी काफी पसंद की जा रही है. अजवा और मेदजुल खजूर की तुलना में इन तमाम खजूर का रेट काफी कम है. सस्ते खजूरों में सबसे अधिक कीमिया खजूर बिकता है, जिसका का होलसेल रेट 250 रुपए प्रतिकिलो है, जबकि रिटेल में यह 330 रुपए किलो तक बिकती है.

ये भी पढ़ें :

भूलकर भी बेकार समझकर न फेंके खजूर के बीज, ये आपकी कई बीमारियों को कर सकता है दूर

एक हफ्ते तक दिन में दो बार खजूर खाने से होते हैं कमाल के फायदे, जानकर हैरान रह जाएंगे आप

तोप के गोले दागकर सहरी और इफ्तार के वक्त का संदेश, फौजिया निभा रहीं सदियों पुरानी परंपरा

TAGGED:

DATES RATE IN GHAZIABAD
HUGE DEMAND FOR DATES IN RAMZAN
DATES PRICE IN RAMZAN SEASON
RAMZAN 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.