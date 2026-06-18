राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम आवास पर हुई महागठबंधन विधायकों की अहम बैठक. जानिए मॉक पोल में किसकी हुई जीत!
झारखंड राज्यसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर सियासी हलचल तेज. मॉक पोल में बैद्यनाथ राम को 29 और प्रणव झा को मिले 25 वोट. रांची से उपेन्द्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : June 18, 2026 at 12:59 AM IST|
Updated : June 18, 2026 at 1:12 AM IST
रांची: 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में राजनीतिक हलचल चरम पर है.
एक तरफ बीजेपी ने एनडीए विधायकों को एकजुट रखने और क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए होटल में शिफ्ट करवा दिया है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राजयसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार जुटे हुए हैं.
राज्यसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन विधायकों की बैठक बुलाई गई. इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई और मॉक पोल भी कराया गया. मॉक पोल में झामुमो प्रत्याशी बैजनाथ राम को 29 तथा कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 25 वोट मिले.
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अनुसार बैठक पहले से तय थी और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मॉक पोल भी हुआ. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के पास केवल 24 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है.
बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो शामिल नहीं हुए. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि महतो ने अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बैठक से दूरी बनाई, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि मतदान के दिन महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे. यह भरोसा महागठबंधन के लिए अहम है क्योंकि स्पीकर का वोट भी संख्या बल को मजबूत करता है.
इसी तरह झामुमो के एक और विधायक बीमारी के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके. राधाकृष्ण किशोर के अनुसार उन्होने मुख्यमंत्री को पहले ही सूचित कर दिया था और यह भी भरोसा दिलाया है कि मतदान के दिन वह कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में ही वोट करेंगे.
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि तीसरे उम्मीदवार की तुलना में महागठबंधन के पास अधिक वोट हैं और दूसरी वरीयता के वोट से जीत सुनिश्चित होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव में “परिंदा भी पर नहीं मार सकता.”
बैठक के बाद झामुमो राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने दावा किया कि महागठबंधन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगा. वहीं केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि महागठबंधन के सभी विधायक सुबह 10 बजे विधानसभा पहुँचेंगे और 11 बजे से मतदान करेंगे. उन्होंने कहा कि सभी विधायक समय से पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.
भट्टाचार्या ने आगे कहा कि हमारे विधायक लोकतंत्र के प्रहरी हैं. वे अपने-अपने घरों में रात बिताएंगे और सीधे विधानसभा पहुँचकर मतदान करेंगे. उन्होंने दावा किया कि भाजपा समर्थित प्रत्याशी का कीसी भी हाल में जीत पाना मश्किल है क्योंकि उनके पास आवश्यक संख्या नहीं है. उन्होंने दोहराया कि महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है.