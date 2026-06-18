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राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम आवास पर हुई महागठबंधन विधायकों की अहम बैठक. जानिए मॉक पोल में किसकी हुई जीत!

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रांची: 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में राजनीतिक हलचल चरम पर है. एक तरफ बीजेपी ने एनडीए विधायकों को एकजुट रखने और क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए होटल में शिफ्ट करवा दिया है तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राजयसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार जुटे हुए हैं. राज्यसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री आवास में महागठबंधन विधायकों की बैठक बुलाई गई. इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई और मॉक पोल भी कराया गया. मॉक पोल में झामुमो प्रत्याशी बैजनाथ राम को 29 तथा कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 25 वोट मिले. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अनुसार बैठक पहले से तय थी और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मॉक पोल भी हुआ. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के पास केवल 24 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है. बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो शामिल नहीं हुए. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि महतो ने अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बैठक से दूरी बनाई, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि मतदान के दिन महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे. यह भरोसा महागठबंधन के लिए अहम है क्योंकि स्पीकर का वोट भी संख्या बल को मजबूत करता है.