ETV Bharat / state

पंचायत-निकाय चुनाव : संत रविदास कलश यात्रा के जरिए दलित वोट पर भाजपा का फोकस

पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भाजपा संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से लाया कलश सभी 44 जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में ले जाएगी.

CM Bhajanlal and other officials with the *Kalash* brought from Varanasi.
वाराणसी से आए कलश के साथ सीएम भजनलाल व अन्य पदाधिकारी (Photo : CMO)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 3:50 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले भाजपा ने दलित समाज तक पहुंच मजबूत करने को व्यापक अभियान शुरू किया. संत रविदास की 650वीं जयंती पर पार्टी 'समरसता संकल्प अभियान' चला रही है. भाजपा इस बहाने सामाजिक समरसता के साथ संगठन विस्तार और जनसंपर्क कार्यक्रम कर रही है.अभियान को कांग्रेस के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. इसके तहत वाराणसी से लाए संत रविदास के पवित्र कलश प्रदेश के सभी 44 जिलों और 200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचाए जाएंगे.

कलश यात्रा के स्वागत में धार्मिक, सामाजिक और जनसंपर्क कार्यक्रम किए जाएंगे. इनमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे. भाजपा का उद्देश्य संत रविदास के सामाजिक समानता और समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के साथ बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना है. पार्टी को उम्मीद है कि इसके जरिए दलित समाज से संवाद बढ़ेगा, जिसका पंचायत-निकाय चुनाव में फायदा होगा.

अभियान संयोजक भूपेंद्र सैनी बोले... (ETV Bharat Jaipur)

सभी 200 विधानसभा में जाएगा रथ :संत रविदास सामाजिक समानता, जाति-विरोधी विचारों और दलित स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं. इसी कारण उनके विचारों और विरासत का राजनीतिक महत्व बढ़ा है, इसलिए संत रविदास की 650वीं जयंती पर भाजपा ने 29 जुलाई से देशभर में 'समरसता संकल्प अभियान' शुरू किया. वाराणसी से रवाना कलश रथ भरतपुर से राजस्थान में प्रवेश कर जयपुर पहुंची. जयपुर तक विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा, स्वागत और धार्मिक आयोजनों से कलश यात्रा का अभिनंदन किया गया.

पढ़ें: भरतपुर पहुंचा 'कलश वंदन रथ', दीया कुमारी बोलीं, 'जाति और ऊंच-नीच से ऊपर उठें, मिलकर बनाएं वि​कसित भारत

मुख्यमंत्री ने कलश पूजा की: अभियान संयोजक और प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने बताया कि जयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कलश को सिर पर धारण कर पूजा की और संत रविदास को श्रद्धांजलि दी. 6 और 7 अगस्त को जयपुर में संत रविदास जयंती पर बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा. इसके लिए सुसज्जित रथ तैयार किए जा रहे हैं, जो सभी जिलों में जाएंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में एक दिन प्रवास करेंगे. रथ यात्रा के दौरान भाजपा जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्थानीय मंदिरों में पवित्र कलश का पूजन करेंगे. रविदास के संदेश को जन-जन तक पहुंचाएंगे. यात्रा में तुलसी पौधों का वितरण किया जाएगा.

'Samarasata Sankalp Rath' reaches Jaipur from Varanasi.
वाराणसी से जयपुर पहुंचा समरसता संकल्प रथ (Photo: CMO)

17 फीसदी दलित वोट बैंक पर नजर: राजनीतिक विश्लेषक लाल चुघ ने कहा कि राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी लगभग 17.8 प्रतिशत है. यह राज्य का महत्वपूर्ण वोट बैंक है. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर के कई क्षेत्रों में दलित मतदाता चुनावी नतीजे प्रभावित करने की स्थिति में हैं. राज्य की 34 विधानसभा सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में दलित बड़ा वोट बैंक है, जो परम्परागत रूप से कांग्रेस का माना जाता रहा है. संत रविदास जयंती से भाजपा दलित समाज के साथ संवाद बढ़ाने और निकाय चुनावों से पहले दलित वोट बैंक में स्वीकार्यता मजबूत करने का प्रयास कर रही है.

पढ़ें:संत रविदास जयंती पर भाजपा चलाएगी 'समरसता संकल्प अभियान', दलित समाज तक पहुंच बढ़ाने पर फोकस

अभियान के पीछे भाजपा की रणनीति

  • कांग्रेस के परम्परागत वोट बैंक सेंधमारी: राज्य में एससी आबादी करीब 17.8 प्रतिशत,जो महत्वपूर्ण वोट बैंक है.
  • चुनावी रूप से प्रभावी क्षेत्र: श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर के कई क्षेत्रों में दलित मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं.
  • 34 आरक्षित सीटों का महत्व : विधानसभा की 34 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जहां दलित मतदाताओं की भूमिका निर्णायक है.
  • ग्रामीण वोट बैंक पर नजर : ग्रामीण क्षेत्रों में दलित मतदाता बड़ी संख्या में हैं. यह वर्ग परंपरागत रूप से कांग्रेस समर्थक माना जाता है.
  • संत रविदास के जरिए संवाद: रविदास जयंती के जरिए भाजपा दलित समाज से संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
  • संगठन विस्तार की रणनीति : अभियान को केवल धार्मिक-सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक जनसंपर्क मजबूत करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है.
  • राजनीतिक संदेश : भाजपा इसके जरिए आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए लगभग 17 फीसदी दलित वोट बैंक में अपनी स्वीकार्यता और समर्थन बढ़ाने का प्रयास कर रही है.

संत रविदास का परिचय: प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने बताया कि संत रविदास 15वीं–16वीं शताब्दी के प्रमुख संत, समाज सुधारक और निर्गुण भक्ति आंदोलन के अग्रणी कवियों में हैं. उनका जन्म वाराणसी में रविदासिया समुदाय में हुआ था. तब यह समुदाय सामाजिक भेदभाव और छुआछूत का सामना करता था. इसी पृष्ठभूमि ने संत रविदास के विचारों को गहराई से प्रभावित किया. उन्होंने उपदेशों और भजनों से जाति-आधारित 'ऊंच-नीच का विरोध किया. दलित समाज में रविदास को आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और समान अधिकारों के प्रतीक के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त है. देशभर में उनके लाखों अनुयायी हैं.

पढ़ें: सामाजिक समरसता की मिसाल: गाजे-बाजे से लाए और बरसाए फूल, फिर सम्मानपूर्वक दलित समाज को कराया भोजन

TAGGED:

RAVIDAS 650TH BIRTH ANNIVERSARY
SANT RAVIDAS BIRTH ANNIVERSARY
भाजपा का व्यापक अभियान
EYEING 17 PERSCENT DALIT VOTE BANK
BJP SAMSARSTA SANKALP ABHIYAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.