ETV Bharat / state

दीपावली से पहले रूप चतुर्दशी पर संवरने पहुंचे जयपुर राइट्स, ऑक्सी फेशियल और हेयर कलरिंग का ट्रेंड

रूप चतुर्दशी पर निभाई सजने–संवरने की परंपरा ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : दीपावली आने वाली हो, तो घर का कोना-कोना चमकाना, पर्दे बदलना, सजावट करना और बाजार से खरीदारी करना आम बात है. घर की डीप क्लीनिंग के बाद रूप चतुर्दशी पर महिलाएं अपनी स्किन और बालों की भी 'डीप क्लीनिंग' कराने पहुंची. घर की धूल-मिट्टी साफ करने के बाद चेहरे से थकान हटाने के लिए हाइड्रा फेशियल, ऑक्सी फेशियल और स्किन पॉलिशिंग कराई. वहीं इस बार बालों में कलरिंग के जरिए नया लुक भी ट्रेंड में है. खास बात ये है कि स्टाइल में इंटरनेशनल ट्रेंड का क्रेज है, लेकिन भरोसा अब भी देसी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर कायम है.