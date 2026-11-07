दीपावली से पहले रूप चतुर्दशी पर संवरने पहुंचे जयपुर राइट्स, ऑक्सी फेशियल और हेयर कलरिंग का ट्रेंड
इस बार ब्यूटी ट्रेंड में स्वदेशी और इंटरनेशनल स्टाइल का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है.
Published : November 7, 2026 at 6:32 PM IST
जयपुर : दीपावली आने वाली हो, तो घर का कोना-कोना चमकाना, पर्दे बदलना, सजावट करना और बाजार से खरीदारी करना आम बात है. घर की डीप क्लीनिंग के बाद रूप चतुर्दशी पर महिलाएं अपनी स्किन और बालों की भी 'डीप क्लीनिंग' कराने पहुंची. घर की धूल-मिट्टी साफ करने के बाद चेहरे से थकान हटाने के लिए हाइड्रा फेशियल, ऑक्सी फेशियल और स्किन पॉलिशिंग कराई. वहीं इस बार बालों में कलरिंग के जरिए नया लुक भी ट्रेंड में है. खास बात ये है कि स्टाइल में इंटरनेशनल ट्रेंड का क्रेज है, लेकिन भरोसा अब भी देसी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर कायम है.
घर की डीप क्लीनिंग के बाद चेहरे की डीप क्लीनिंग : दीपावली की तैयारियों में घर की सफाई करते हुए धूल-मिट्टी और प्रदूषण का असर त्वचा पर भी नजर आने लगता है. ऐसे में पारंपरिक फेशियल के बजाय एडवांस स्किन ट्रीटमेंट की मांग बढ़ रही है. हाइड्रा फेशियल और ऑक्सी फेशियल इस सीजन के पसंदीदा ट्रीटमेंट में शामिल है. इससे त्वचा की डीप क्लीनिंग, ब्लैकहेड्स हटाने और हाइड्रेशन पर फोकस किया जाता है. सैलून ऑनर शिशिर गोयल ने बताया कि ऑक्सी फेशियल के जरिए डेड स्किन हटाकर चेहरे को फ्रेश लुक देने की कोशिश की जा रही है. स्किन पॉलिशिंग और हर्बल फेशियल भी पसंद किए जा रहे हैं. यानी घर के हर कोने की सफाई के बाद अब चेहरे को भी नया निखार देने की तैयारी है.
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इंस्टेंट ग्लो के लिए स्किन ट्रीटमेंट :
- हाइड्रा फेशियल - डीप क्लीनिंग और स्किन हाइड्रेशन
- ऑक्सी फेशियल - फ्रेश लुक और डेड स्किन हटाने के लिए
- हर्बल फेशियल - नेचुरल ग्लो के लिए
- स्किन पॉलिशिंग - त्वचा को निखारने के लिए
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महिलाओं के साथ पुरुषों का भी बदला फेस्टिव अंदाज : अब त्योहार पर तैयार होने का मतलब सिर्फ नए कपड़े पहनना और बाल बनवाना नहीं रह गया है. पुरुष भी अपने लुक को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो रहे हैं. हेयरकट के साथ बियर्ड सेटिंग, फेशियल, स्किन क्लीनिंग और हेयर स्पा जैसी सेवाएं ले रहे हैं. कई पुरुष बालों में कलरिंग और दूसरे ट्रेंडी शेड्स भी ट्राय कर रहे हैं. जयपुर वासी राघव ने बताया कि घर और ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारी निभाने के बाद आज खुद को समय दिया है. ताकि आगामी फेस्टिवल सीजन ग्लो चेहरे के साथ एंजॉय कर सकें. वहीं महिलाएं भी फेस्टिव लुक को खास बनाने के लिए हेयर कलरिंग, हाइलाइट्स और ओम्ब्रे जैसे विकल्प चुन रही हैं. त्योहार पर परिवार और दोस्तों के साथ मुलाकातों के अलावा सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करने का चलन भी इस बदलाव को नया आयाम दे रहा है.
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चेहरे पर देसी उबटन, बालों में विदेशी रंग : इस बार ब्यूटी ट्रेंड में स्वदेशी और इंटरनेशनल स्टाइल का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है. जयपुर की ब्यूटी एक्सपर्ट पूर्णिमा गोयल ने बताया कि महिलाएं अब स्किन केयर को लेकर ज्यादा सजग हैं. वे चाहती हैं कि इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हों, लेकिन फिनिश इंटरनेशनल लुक जैसी मिले. हल्दी, चंदन, केसर, गुलाब की पंखुड़ियों और दूध से तैयार नेचुरल पैक्स की मांग है. घर में बने उबटन से स्किन पॉलिशिंग और हर्बल फेशियल किए जा रहे हैं. हालांकि हेयर स्टाइलिंग में विदेशी ट्रेंड का आकर्षण बरकरार है. केराटिन और हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट की मांग भी बढ़ी है. इससे बालों को स्मूद और सॉफ्ट लुक देने पर फोकस किया जा रहा है.
बालों में ये ट्रेंड सबसे आगे :
- ग्लोबल हेयर कलर - पूरे बालों को नया रंग
- हाइलाइट्स - बालों में अलग-अलग शेड्स
- ओम्ब्रे कलर - दो रंगों का ग्रेडिएंट लुक
- केराटिन ट्रीटमेंट - स्मूद और सॉफ्ट बाल
- हेयर बोटॉक्स - बालों की कंडीशनिंग और स्मूदनेस
- हेयर स्पा - बालों को पोषण देने के लिए
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रूप चतुर्दशी पर परंपरा से जुड़ा सौंदर्य, अब मॉडर्न टच : पौराणिक मान्यता के अनुसार रूप चतुर्दशी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध कर उसकी कैद से 16 हजार महिलाओं को मुक्त कराया था. इसी दिन से इस पर्व को रूप चतुर्दशी के रूप में मनाने की परंपरा जुड़ी मानी जाती है. इस दिन महिलाएं उबटन लगाकर स्नान करती हैं. साथ ही सौंदर्य और आरोग्य की कामना करती हैं. मान्यता है कि रूप चतुर्दशी पर स्वयं को संवारना और घर को स्वच्छ रखना देवी लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियों का हिस्सा है. जयपुर की कई गृहिणियां आज भी इस परंपरा को निभा रही हैं. जयपुर वासी गोल्डी ने कहा कि हल्दी-केसर का उबटन लगाना केवल सौंदर्य निखारने का तरीका नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और परंपरा से जुड़ने का अवसर भी है. घर की साफ-सफाई में कई दिनों तक व्यस्त रहने के बाद अब वे खुद के लिए समय निकाल रही हैं.
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सिर से पैर तक संवारने के लिए फेस्टिव पैकेज : बदलते ट्रेंड को देखते हुए जयपुर के सैलूनों ने भी रूप चतुर्दशी और दीपावली के लिए खास पैकेज तैयार किए हैं. इनमें हर्बल फेशियल, ऑर्गेनिक स्किन केयर, बॉडी पॉलिशिंग, हेयर कलरिंग, रूट टचअप और हेयर स्पा जैसी सेवाएं शामिल हैं. पुरुषों के लिए भी हेयरकट, बियर्ड ग्रूमिंग और स्किन केयर के कॉम्बो पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं. मैनीक्योर और पेडीक्योर के जरिए लोग सिर से पैर तक खुद को संवारने में जुटे हैं. बहरहाल, दीपावली की तैयारियों का अंदाज अब बदल रहा है. पहले घर की सफाई, सजावट और खरीदारी ही त्योहार की तैयारी मानी जाती थी, लेकिन अब खुद को संवारना भी इसका अहम हिस्सा बन गया है.