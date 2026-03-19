बजट पर संवाद: सीएम रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स, ग्रामीणों और श्रमिकों से जानीं उनकी उम्मीदें, जानें किन चीजों पर रहेगा जोर
संवाद के दौरान गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने, कर्मचारी का दर्जा देने और कृषि सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.
Published : March 19, 2026 at 10:23 PM IST
नई दिल्ली: वर्ष 2026 के बजट को हर वर्ग की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुसार तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में गिग वर्कर्स, किसानों, ग्रामीणों और के साथ अलग-अलग बैठकें कर व्यापक संवाद किया. इन बैठकों में सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए और अपनी समस्याएं, सुझाव व अपेक्षाएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं.
मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों से सीधे बातचीत कर उनकी बातों को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि उनके सुझावों को आगामी बजट में प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा बजट बनाना है, जो हर वर्ग की जरूरतों और उम्मीदों को पूरा करे. जनभागीदारी ही विकसित दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत है. इस अवसर पर दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा व दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान भी उपस्थित रहे. संवाद के दौरान गिग वर्कर्स और ड्राइवरों ने काम की स्थिति बेहतर बनाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीतियों की जरूरत बताई. उन्होंने खासतौर पर ड्राइवरों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग की. साथ ही उन्होंने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और महिलाओं को ई-वाहन खरीद पर सब्सिडी देने का सुझाव दिया.
दिल्ली सचिवालय में आज श्रमिकों, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों और गिग वर्कर्स से संवाद किया, ताकि आगामी बजट उनकी ज़मीनी जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार हो।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 19, 2026
दिल्ली की प्रगति की असली शक्ति हमारे मेहनतकश भाई-बहन हैं। उनका परिश्रम सिर्फ रोज़गार नहीं, बल्कि इस शहर की लाइफलाइन… pic.twitter.com/gakEjW9JLS
कर्मचारी का दर्जा देने पर जोर: इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होंने पीएफ से जोड़ने और स्वास्थ्य योजनाओं को एकीकृत करने की मांग की गई. कई प्रतिनिधियों ने गिग वर्कर्स को ‘पार्टनर’ की बजाय ‘कर्मचारी’ का दर्जा देने पर भी जोर दिया. उन्होंने समस्याओं के समाधान और हितों की सुरक्षा के लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाने का भी सुझाव दिया. इसके अलावा ड्राइवरों और वर्कर्स के लिए सुविधा केंद्र (रेस्टिंग पॉइंट) बनाने, पब्लिक टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाने और ट्रैफिक नियमों में व्यावहारिक सुधार करने की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य के श्रम कानूनों में जो अंतर है, उसे खत्म किया जाए, ताकि योजनाओं का फायदा जमीन तक पहुंच सके।
आज दिल्ली के ग्रामीणों और किसान भाइयों के साथ आगामी बजट पर संवाद किया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 19, 2026
बजट को लेकर उनके सुझाव और उम्मीदें ध्यान से सुनीं। हमारा प्रयास है कि इन सुझावों को शामिल कर किसानों की समृद्धि और गांवों के विकास को और मजबूती मिले।
हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि बजट लोगों के अनुभव,… pic.twitter.com/kOjEFOPSfl
कृषि सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास पर बल: किसानों और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने कई अहम सुझाव और मांगें रखीं. उन्होंने कृषि ढांचे को मजबूत करने, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने, ग्रामीण सड़कों का विकास करने और मंडी व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही. साथ ही गांवों में जल निकासी, सफाई, पीने का पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया. किसानों ने मांग की कि दिल्ली में उन्हें औपचारिक रूप से किसान का दर्जा दिया जाए और कृषि से जुड़े कामों के लिए सब्सिडी व प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएं. उन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी और चकबंदी से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए इन नीतियों को किसान हित में और प्रभावी बनाने की बात कही.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, " बजट सेशन 23 मार्च से शुरू होने वाला है। यह सरकार का दूसरा बजट है। सरकार ने समाज के अलग-अलग वर्ग के लोगों से बातचीत की है ताकि दिल्ली सरकार यह जनकल्याणकारी बजट पेश कर सके... हम विकसित दिल्ली का पूरा रोड मैप लेकर जनता के बीच… pic.twitter.com/6z14unjNl8— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 19, 2026
आज दिल्ली देहात से आए हमारे अन्नदाता, दिल्ली सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के साथ सीधे संवाद में शामिल हुए।— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) March 19, 2026
आगामी बजट से पहले किसानों की आकांक्षाओं, उनके अनुभवों और ज़मीनी जरूरतों को समझना हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार मानती है कि नीतियां तभी प्रभावी… pic.twitter.com/Zr1gYCzkYg
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2000 करोड़: वहीं दिल्ली के श्रम और विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि पहले की सरकारों में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में गांव, गरीब और किसान के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं. बजट से पहले हर वर्ग से सीधा संवाद भी इसी दिशा में अहम कदम है. उन्होंने बताया कि ‘विकसित दिल्ली’ के लक्ष्य के तहत दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड और ग्रामोदय अभियान के जरिए 13 जिलों के 366 गांवों में विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे उनकी तस्वीर बदल रही है. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2000 करोड़ रुपये के विकास कार्य भी किए जा रहे हैं.
होम डिलीवरी की लागत घटी: उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहली बार श्रमिकों और गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं. दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी सबसे ज्यादा है और श्रम कानूनों को सरल बनाकर चार नए कानून लाए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ईवी को बढ़ावा मिलने से होम डिलीवरी की लागत घटी है और मुनाफा बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़े हैं. साथ ही गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा को कंपनियों के साथ मिलकर और मजबूत किया जाएगा.
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