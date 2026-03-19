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बजट पर संवाद: सीएम रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स, ग्रामीणों और श्रमिकों से जानीं उनकी उम्मीदें, जानें किन चीजों पर रहेगा जोर

सीएम रेखा गुप्ता ने श्रमिकों से किया संवाद ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: वर्ष 2026 के बजट को हर वर्ग की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुसार तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में गिग वर्कर्स, किसानों, ग्रामीणों और के साथ अलग-अलग बैठकें कर व्यापक संवाद किया. इन बैठकों में सभी वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए और अपनी समस्याएं, सुझाव व अपेक्षाएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं. मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों से सीधे बातचीत कर उनकी बातों को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि उनके सुझावों को आगामी बजट में प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा बजट बनाना है, जो हर वर्ग की जरूरतों और उम्मीदों को पूरा करे. जनभागीदारी ही विकसित दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत है. इस अवसर पर दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा व दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार चौहान भी उपस्थित रहे. संवाद के दौरान गिग वर्कर्स और ड्राइवरों ने काम की स्थिति बेहतर बनाने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीतियों की जरूरत बताई. उन्होंने खासतौर पर ड्राइवरों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग की. साथ ही उन्होंने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और महिलाओं को ई-वाहन खरीद पर सब्सिडी देने का सुझाव दिया. कर्मचारी का दर्जा देने पर जोर: इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होंने पीएफ से जोड़ने और स्वास्थ्य योजनाओं को एकीकृत करने की मांग की गई. कई प्रतिनिधियों ने गिग वर्कर्स को ‘पार्टनर’ की बजाय ‘कर्मचारी’ का दर्जा देने पर भी जोर दिया. उन्होंने समस्याओं के समाधान और हितों की सुरक्षा के लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाने का भी सुझाव दिया. इसके अलावा ड्राइवरों और वर्कर्स के लिए सुविधा केंद्र (रेस्टिंग पॉइंट) बनाने, पब्लिक टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाने और ट्रैफिक नियमों में व्यावहारिक सुधार करने की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य के श्रम कानूनों में जो अंतर है, उसे खत्म किया जाए, ताकि योजनाओं का फायदा जमीन तक पहुंच सके।