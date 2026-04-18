2027 चुनाव से पहले '2022 दृष्टि पत्र' कितना पूरा? कांग्रेस ने बताया 'दृष्टि दोष', बीजेपी बोली- उनकी दृष्टि में खोट
2027 चुनाव में कांग्रेस का फोकस बीजेपी के अधूरे वादों पर है तो वहीं बीजेपी अपनी उपलब्धियों का दम भर रही है. रिपोर्ट- धीरज सजवाण.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 18, 2026 at 6:11 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में अगले साल यानी साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए देवभूमि में चुनावी सरगर्मियों भी तेज हो गई हैं. कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे को घेरने के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. एक तरफ जहां कांग्रेस अधूरे वादों को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर जनता के बीच जाने के मन बना चुकी है.
ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता से दृष्टि पत्र (घोषणा पत्र) के जरिए जो वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए. कांग्रेस तो बीजेपी के साल 2022 के वादों को अधूरा बता रही है.
2022 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने उत्तराखंड के लिए एक विस्तृत दृष्टि पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था. जिसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और बुनियादी ढांचे को लेकर कई बड़े वादे किए गए थे. यह दृष्टि पत्र पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के रूप में सामने आया था, जिसे जनता के सामने विकास के रोडमैप के तौर पर पेश किया गया. लेकिन अब जब अगला चुनाव करीब है, तो उसी दृष्टि पत्र की समीक्षा शुरू हो गई है.
कांग्रेस के अनुसार बीजेपी के अधूरे वादे:
- साल में तीन फ्री सिलेंडर- अगर अधूरे वादों की बात करें, तो सबसे पहले गैस सिलेंडर को लेकर किया गया वादा चर्चा में है. भाजपा ने चुनाव के दौरान साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह वादा पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया. कई लाभार्थियों तक इसका लाभ नियमित रूप से नहीं मिला.
- युवाओं को राजगार- दूसरा बड़ा मुद्दा रोजगार का है. दृष्टि पत्र में युवाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने का वादा किया गया था. हालांकि कुछ भर्तियां जरूर निकलीं, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा आज भी प्रदेश में प्रमुख बना हुआ है.
- किसानों की आय दोगुनी- तीसरा वादा किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार का था. कांग्रेस का आरोप है कि किसानों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है और कई योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गई हैं
- शिक्षा और चिकित्सा में आधारभूत सुधार- चौथा मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा है. दृष्टि पत्र में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के स्तर को सुधारने की बात कही गई थी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जमीनी स्तर पर अभी भी कई कमियां बनी हुई हैं.
- महिला शस्त्रीकरण और सुरक्षा- पांचवां वादा महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा था, जिसमें आर्थिक सहायता और सुरक्षा के कई पहलू शामिल थे. कांग्रेस का कहना है कि इन वादों का पूरा लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच पाया. कांग्रेस ने भाजपा के पिछले घोषणा पत्र के दावों को खारिज करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है.
2022 विधानसभा चुनावों में भाजपा के दृष्टि पत्र को उसी समय कांग्रेस ने 'दृष्टि दोष' करार दिया था, जो अब सच साबित हो रहा है. 'सबका साथ, सबका विकास' की बात करने वाली भाजपा आज तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है. तीन सिलेंडर का वादा करने वाली भाजपा आज एक सिलेंडर भी समय से नहीं दे पा रही है. गरीब बच्चों और महिलाओं से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं.
- प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तराखंड कांग्रेस -
इतना ही नहीं, उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का आरोप है कि किसान सम्मान निधि पर ढोल पीटने वाली सरकार यह बताए कि यह योजना घोटालों में क्यों घिरी है? आज किसान परेशान है और भाजपा का दृष्टि पत्र चार साल बाद भी खोखला साबित हुआ है. अब जब चुनाव नजदीक हैं, तो जनता को भाजपा से उसका रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए. भाजपा अपने कामों के बजाय विपक्ष पर बयानबाजी कर रही है.
सचिवालय में विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट, गंगोलीहाट, कपकोट एवं बागेश्वर से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को माननीय विधायकों से प्राप्त सुझावों और समस्याओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 13, 2026
अधिकारियों को निर्देश दिए कि… pic.twitter.com/6p30AMiZS9
दूसरी तरफ भाजपा सरकार अपने कार्यकाल की कई उपलब्धियों को गिनाते हुए दावा कर रही है कि उसने अपने दृष्टि पत्र के कई अहम बिंदुओं को सफलतापूर्वक लागू किया है.
बीजेपी का दावा:
- समान नागरिक संहिता लागू- सबसे प्रमुख उपलब्धियों में राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में उठाए गए कदम शामिल हैं, जिसे भाजपा अपने बड़े वैचारिक वादे के रूप में पेश करती रही है.
- नकल विरोधी कानून- इसके अलावा नकल विरोधी कानून को सख्ती से लागू करना सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की गई.
- धर्मांतरण कानून- धर्मांतरण विरोधी कानून और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी भाजपा के प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं, जिन्हें पार्टी कानून-व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखती है.
- सड़क कनेक्टिविट- इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़कों और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया गया है, जिसमें ऑल वेदर रोड और अन्य सड़क परियोजनाएं शामिल हैं.
- नए पर्यटन और धार्मिक स्थल- पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर भी सरकार ने कई पहल की हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया गया है.
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का जवाब:
कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के कारण हर मुद्दे को नकारात्मक नजरिए से देखती है. भाजपा ने जनता के लिए जो काम किए हैं, उसी का परिणाम है कि जनता लगातार भाजपा को अपना आशीर्वाद दे रही है. नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनावों में भाजपा को मिली जीत इसका प्रमाण है. भाजपा को कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, बल्कि जनता की कसौटी पर खरा उतरना ही सबसे बड़ा पैमाना है.
- कमलेश रमन, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तराखंड बीजेपी -
उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और समान नागरिक संहिता जैसे ऐतिहासिक फैसले सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.
कुल मिलाकर उत्तराखंड की राजनीति में अब 'घोषणा पत्र बनाम हकीकत' का मुद्दा केंद्र में आ गया है, जहां कांग्रेस इसे सरकार की विफलताओं का प्रतीक बता रही है. वहीं भाजपा इसे अपने विकास कार्यों का रोडमैप बताकर जनता के बीच जा रही है. आने वाले समय में यह बहस और तेज होने की संभावना है, क्योंकि चुनावी मैदान में उतरने से पहले दोनों ही दल अपने-अपने दावों को मजबूत करने में जुट गए हैं.
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