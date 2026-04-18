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2027 चुनाव से पहले '2022 दृष्टि पत्र' कितना पूरा? कांग्रेस ने बताया 'दृष्टि दोष', बीजेपी बोली- उनकी दृष्टि में खोट

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दृष्टि पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था. (ETV Bharat)

2022 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा ने उत्तराखंड के लिए एक विस्तृत दृष्टि पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था. जिसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और बुनियादी ढांचे को लेकर कई बड़े वादे किए गए थे. यह दृष्टि पत्र पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के रूप में सामने आया था, जिसे जनता के सामने विकास के रोडमैप के तौर पर पेश किया गया. लेकिन अब जब अगला चुनाव करीब है, तो उसी दृष्टि पत्र की समीक्षा शुरू हो गई है.

ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीजेपी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता से दृष्टि पत्र (घोषणा पत्र) के जरिए जो वादे किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए. कांग्रेस तो बीजेपी के साल 2022 के वादों को अधूरा बता रही है.

देहरादून: उत्तराखंड में अगले साल यानी साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए देवभूमि में चुनावी सरगर्मियों भी तेज हो गई हैं. कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे को घेरने के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. एक तरफ जहां कांग्रेस अधूरे वादों को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर जनता के बीच जाने के मन बना चुकी है.

2022 विधानसभा चुनावों में भाजपा के दृष्टि पत्र को उसी समय कांग्रेस ने 'दृष्टि दोष' करार दिया था, जो अब सच साबित हो रहा है. 'सबका साथ, सबका विकास' की बात करने वाली भाजपा आज तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है. तीन सिलेंडर का वादा करने वाली भाजपा आज एक सिलेंडर भी समय से नहीं दे पा रही है. गरीब बच्चों और महिलाओं से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं.

- प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तराखंड कांग्रेस -

इतना ही नहीं, उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का आरोप है कि किसान सम्मान निधि पर ढोल पीटने वाली सरकार यह बताए कि यह योजना घोटालों में क्यों घिरी है? आज किसान परेशान है और भाजपा का दृष्टि पत्र चार साल बाद भी खोखला साबित हुआ है. अब जब चुनाव नजदीक हैं, तो जनता को भाजपा से उसका रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहिए. भाजपा अपने कामों के बजाय विपक्ष पर बयानबाजी कर रही है.

दूसरी तरफ भाजपा सरकार अपने कार्यकाल की कई उपलब्धियों को गिनाते हुए दावा कर रही है कि उसने अपने दृष्टि पत्र के कई अहम बिंदुओं को सफलतापूर्वक लागू किया है.

बीजेपी का दावा:

समान नागरिक संहिता लागू- सबसे प्रमुख उपलब्धियों में राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में उठाए गए कदम शामिल हैं, जिसे भाजपा अपने बड़े वैचारिक वादे के रूप में पेश करती रही है.

सबसे प्रमुख उपलब्धियों में राज्य में लागू करने की दिशा में उठाए गए कदम शामिल हैं, जिसे भाजपा अपने बड़े वैचारिक वादे के रूप में पेश करती रही है. नकल विरोधी कानून- इसके अलावा नकल विरोधी कानून को सख्ती से लागू करना सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की गई.

इसके अलावा को सख्ती से लागू करना सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की गई. धर्मांतरण कानून- धर्मांतरण विरोधी कानून और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी भाजपा के प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं, जिन्हें पार्टी कानून-व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखती है.

धर्मांतरण विरोधी कानून और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी भाजपा के प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं, जिन्हें पार्टी कानून-व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखती है. सड़क कनेक्टिविट- इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़कों और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया गया है, जिसमें ऑल वेदर रोड और अन्य सड़क परियोजनाएं शामिल हैं.

इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़कों और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया गया है, जिसमें ऑल वेदर रोड और अन्य सड़क परियोजनाएं शामिल हैं. नए पर्यटन और धार्मिक स्थल- पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर भी सरकार ने कई पहल की हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया गया है.

कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का जवाब:

कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के कारण हर मुद्दे को नकारात्मक नजरिए से देखती है. भाजपा ने जनता के लिए जो काम किए हैं, उसी का परिणाम है कि जनता लगातार भाजपा को अपना आशीर्वाद दे रही है. नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनावों में भाजपा को मिली जीत इसका प्रमाण है. भाजपा को कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, बल्कि जनता की कसौटी पर खरा उतरना ही सबसे बड़ा पैमाना है.

- कमलेश रमन, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तराखंड बीजेपी -

उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और समान नागरिक संहिता जैसे ऐतिहासिक फैसले सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

कुल मिलाकर उत्तराखंड की राजनीति में अब 'घोषणा पत्र बनाम हकीकत' का मुद्दा केंद्र में आ गया है, जहां कांग्रेस इसे सरकार की विफलताओं का प्रतीक बता रही है. वहीं भाजपा इसे अपने विकास कार्यों का रोडमैप बताकर जनता के बीच जा रही है. आने वाले समय में यह बहस और तेज होने की संभावना है, क्योंकि चुनावी मैदान में उतरने से पहले दोनों ही दल अपने-अपने दावों को मजबूत करने में जुट गए हैं.

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