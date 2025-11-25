ETV Bharat / state

एक मिनट में 113 और 274 किक्स कर बनाया रिकॉर्ड, आरव और आहान बने इंडिया और एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड धारक

आहान और आरव कर्णावट ने ताइक्वांडो की अलग- अलग श्रेणियों में बनाया नया रिकॉर्ड.

आहान और आरव कर्णावट ने बनाया नया रिकॉर्ड
आहान और आरव कर्णावट ने बनाया नया रिकॉर्ड (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
November 25, 2025

जयपुर : राजधानी जयपुर के दो बाल खिलाड़ियों ने ताइक्वांडो में ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे सुनकर हर कोई गर्व महसूस कर रहा है. 15 वर्षीय आरव कर्णावट और 11 वर्षीय आहान कर्णावट ने अलग-अलग श्रेणियों में नया इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड बनाते हुए इतिहास रच दिया है.

दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि अपने दादा महेंद्र सिंह कर्णावट के निर्देशन और प्रेरणा से हासिल की. सोमवार शाम को इंडिया और एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों भाइयों ने विधिवत परीक्षण दिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया. इस अवसर पर कोच प्रदीप भी मौजूद रहे, जिन्होंने लगातार खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें मानसिक व तकनीकी रूप से तैयार किया.

आहान के एक मिनट में 113 फ्रंट किक्स : सोमवार शाम को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में 11 वर्षीय आहान कर्णावट ने मात्र 2 किलो वजन पकड़कर 1 मिनट में सर्वाधिक ताइक्वांडो फ्रंट किक्स करने का रिकॉर्ड बनाया. इंडिया और एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसार, आहान ने अद्भुत फूर्ति , गति संतुलन और एकाग्रता के साथ 1 मिनट में 113 फ्रंट किक्स मारकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया. इतनी कम उम्र में इतनी तेज़ किक्स करने की क्षमता ने सभी को चौंका दिया.

आरव ने एक मिनट में लगाई 274 साइड किक्स : वहीं 15 वर्षीय आरव कर्णावट ने 5 किलो वजन पकड़कर 1 मिनट में सर्वाधिक ताइक्वांडो साइड किक्स करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. आरव ने कठिन संतुलन, उच्च स्तर की तकनीक और निरंतर गति के साथ 1 मिनट में 274 साइड किक्स कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड बनाया. उनका प्रदर्शन यह साबित करता है कि समर्पण, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है.

परिवार और शहर में उत्सव का माहौल : इन रिकॉर्ड्स को लेकर कर्णावट परिवार में खुशी की लहर छाई है. दोनों भाइयों ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि जयपुर और राजस्थान के लिए भी गर्व का क्षण पैदा किया है. दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि वे आगे भी देश के लिए और बड़े रिकॉर्ड स्थापित करना चाहते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने का सपना देखते हैं.

एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स
ताइक्वांडो में रचा इतिहास
आहान और आरव कर्णावट
