ETV Bharat / state

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी गौतम खेतान को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग खारिज

मामले में ईडी ने कहा था कि गौतम खेतान गवाहों को प्रभावित कर सकता है. जस्टिस नीना संसद कृष्णा की बेंच ने यह आदेश दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 17, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी गौतम खेतान को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग खारिज कर दी है. जस्टिस नीना संसद कृष्णा की बेंच ने ईडी की याचिका खारिज करने का आदेश दिया. ईडी ने याचिका दायर कर कहा कि गौतम खेतान काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और वो गवाहों को प्रभावित करने के साथ साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.

ईडी ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से 16 अप्रैल, 2019 को गौतम खेतान को दी गई जमानत को निरस्त करने की मांग की थी. दरअसल 16 अप्रैल, 2019 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गौतम खेतान को 25 लाख रुपए के मुचलके और दो इसी मूल्य के जमानतियों पर जमानत दी थी. दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. सीबीआई के मुताबिक, मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया और कुछ 2010 के बाद. 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था.

मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर, 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है. 19 सितंबर, 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
GAUTAM KHAITAN
दिल्ली हाईकोर्ट
AUGUSTA WESTLAND CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.