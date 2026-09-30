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ऑपरेशन क्लीन स्वीप : रोहित गोदारा गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार, तुर्की मेड जिगाना पिस्टल बरामद

गिरफ्तार आरोपियों से बरामद हथियार ( ETV Bharat Churu )

चूरू: गैंगस्टर और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' के तहत एजीटीएफ और सरदारशहर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाना गैंग से जुड़े शार्प शूटर हैं. आरोपियों के कब्जे से तुर्की निर्मित 2 जिगाना विदेशी पिस्टल, 4 लोडेड मैगजीन और 49 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.