ऑपरेशन क्लीन स्वीप : रोहित गोदारा गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार, तुर्की मेड जिगाना पिस्टल बरामद
अभियान के तहत इस वर्ष चूरू में अब तक 70 से अधिक अवैध हथियार बरामद किए जा चुके हैं और 60 प्रकरण दर्ज किए गए.
Published : September 30, 2026 at 2:38 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 3:37 PM IST
चूरू: गैंगस्टर और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' के तहत एजीटीएफ और सरदारशहर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी रोहित गोदारा और महेंद्र डेलाना गैंग से जुड़े शार्प शूटर हैं. आरोपियों के कब्जे से तुर्की निर्मित 2 जिगाना विदेशी पिस्टल, 4 लोडेड मैगजीन और 49 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.
एसपी निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि 29 सितंबर को एजीटीएफ टीम की सूचना पर सरदारशहर थाना पुलिस ने तारानगर रोड स्थित जैसंगसर फांटा के पास से 26 वर्षीय अनिल कुमार निवासी हरदेसर, थाना भानीपुरा और सरदारशहर के वार्ड 25 निवासी 28 वर्षीय नितेश बगड़िया को गिरफ्तार किया था. अनिल के कब्जे से एक जिगाना विदेशी पिस्टल, 2 लोडेड मैगजीन और 25 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. इसी प्रकार नितेश बगड़िया के कब्जे से एक जिगाना विदेशी पिस्टल, 2 लोडेड मैगजीन और 24 जिंदा कारतूस बरामद हुए. पूरी कार्रवाई में एजीटीएफ के कृष्ण मीणा की अहम भूमिका रही. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सरदारशहर थाने में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया.
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हथियारों के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जांच: एजीटीएफ टीम चूरू के प्रभारी एवं सहायक पुलिस अधीक्षक राजगढ़ आईपीएस अभिजीत पाटिल ने बताया कि आरोपियों से बरामद हथियारों के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार किससे खरीदे गए. इनके पीछे कौन लोग हैं और इनका इस्तेमाल किस संभावित वारदात में किया जाना था. पुलिस आरोपियों के संभावित गैंग कनेक्शन और संगठित अपराध में उनकी भूमिका को लेकर भी पूछताछ कर रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है. इस कार्रवाई में कॉन्स्टेबल किशन मीणा की अहम भूमिका रही.
70 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद: एजीटीएफ के अनुसार चूरू जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इस वर्ष अब तक 70 से अधिक अवैध हथियार बरामद किए जा चुके हैं और करीब 60 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. एजीटीएफ प्रभारी आईपीएस अभिजीत पाटिल ने कहा कि अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. मुखबिर तंत्र और सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को बड़ी वारदात से पहले गिरफ्तार किया है.
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