संगठित अपराधियों के खिलाफ एजीटीएफ और पुलिस की कार्रवाई, सुबह 4 बजे से 15 ठिकानों पर छापे

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Source- Jhunjhunu Police )

झुंझुनू: अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एजीटीएफ) एमएन दिनेश के निर्देशन में एजीटीएफ जयपुर और झुंझुनू जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से संगठित अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. सुबह 4 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई में कुल 12 टीमों ने खेतड़ी और सुरजगढ़ क्षेत्रों में 15 संभावित ठिकानों पर छापेमारी की. इस ऑपरेशन में 200 से अधिक पुलिसकर्मी, ईआरटी कमांडो और विभिन्न थानों के जवान शामिल थे. खेतड़ी थाना क्षेत्र में हार्डकोर अपराधी अनिल उर्फ सुनिल (चिरानी निवासी) के भाई विक्रम गुर्जर (30 वर्ष) के पास से 28 जिंदा कारतूस बरामद हुए. इसी तरह, हार्डकोर बदमाश संजय उर्फ बच्चिया के भाई निखिलेश (30 वर्ष) के कब्जे से एक देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए.