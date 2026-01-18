ETV Bharat / state

संगठित अपराधियों के खिलाफ एजीटीएफ और पुलिस की कार्रवाई, सुबह 4 बजे से 15 ठिकानों पर छापे

छापेमारी के दौरान 200 से अधिक पुलिसकर्मी ईआरटी कमांडो और विभिन्न थानों के जवान शामिल थे.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Source- Jhunjhunu Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 18, 2026 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झुंझुनू: अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एजीटीएफ) एमएन दिनेश के निर्देशन में एजीटीएफ जयपुर और झुंझुनू जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से संगठित अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया. सुबह 4 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई में कुल 12 टीमों ने खेतड़ी और सुरजगढ़ क्षेत्रों में 15 संभावित ठिकानों पर छापेमारी की.

इस ऑपरेशन में 200 से अधिक पुलिसकर्मी, ईआरटी कमांडो और विभिन्न थानों के जवान शामिल थे. खेतड़ी थाना क्षेत्र में हार्डकोर अपराधी अनिल उर्फ सुनिल (चिरानी निवासी) के भाई विक्रम गुर्जर (30 वर्ष) के पास से 28 जिंदा कारतूस बरामद हुए. इसी तरह, हार्डकोर बदमाश संजय उर्फ बच्चिया के भाई निखिलेश (30 वर्ष) के कब्जे से एक देशी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए.

संगठित अपराधियों की अब खैर नहीं, देखें वीडियो (Source- Jhunjhunu Police)

पढ़ें: बूंदी पुलिस का मेगा ऑपरेशन: 94 ठिकानों पर छापे, 283 अपराधी दबोचे

पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जारी है. सुरजगढ़ के घरडु की ढाणी में सक्रिय अपराधी श्रवण भालोठिया (26 वर्ष) सहित उसके घर पर मिले तीन अन्य व्यक्तियों को डिटेन किया गया है. अपराधी नितिन भडिया घर पर नहीं मिला. कुल एक पिस्टल और 31 कारतूस जब्त किए गए. यह कार्रवाई हार्डकोर और वांछित अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से की गई. पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय, एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में अभियान सफल रहा. पुलिस ने कहा कि ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि जिले में अपराध पर लगाम लगाई जा सके.

TAGGED:

ILLEGAL ARMS SEIZED IN JHUNJHUNU
3 DETAINED IN POLICE ACTION
RAIDS CONDUCTED AT 15 LOCATIONS
JHUNJHUNU POLICE IN ACTION
ACTION OF AGTF AND JHUNJHUNU POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.