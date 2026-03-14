एग्रोटेक किसान मेला 2026: झारखंड के "मड़ुआ" को भारतीय सेना के कैंटीन तक पहुंचाने की करें तैयारी- रक्षा राज्यमंत्री
रांची के बीएयू में तीन दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला की शुरुआत हो चुकी है.
Published : March 14, 2026 at 5:55 PM IST
रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
रांची: राजधानी रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (BAU) में आज शनिवार से तीन दिवसीय एग्रोटेक कृषि मेला-2026 की शुरुआत हो चुकी है. इसका शुभारंभ राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में किया.
इस एग्रोटेक मेला में 120 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं. वहीं कृषि उपकरणों, उद्यानिकी, मिलेट की आधुनिक तरीके से खेती की जानकारी दी जाएगी. साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के दौर में खेती को लेकर अन्नदाता किसानों के लिए कई टेक्निकल सेशन भी आयोजित होंगे. बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एग्रोटेक मेला में अपरिहार्य कारणों से नहीं पहुंच सके.
इस मेला में उद्यानिकी, पशुपालन और अन्य खेती में बेहतरीन कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा. मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने संबोधन में कहा कि समय के साथ-साथ किसानों को अपनी खेती में बदलाव करना होगा तकनीक आधारित खेती पर किसानों को ध्यान देना होगा. मंत्री ने तेलांगना में "पाम आयल" की खेती का जिक्र करते हुए कहा कि पहले वहां के किसान धान की खेती करते थे लेकिन पिछले चार वर्षों में वहां के किसानों ने "पाम आयल" के क्षेत्र में अच्छा काम किया है.
कृषि मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य की सरकार "बीएयू" में फैकल्टी की कमी को दूर करने को लेकर गंभीर है. JPSC से वैकेंसी भी निकाली गई थी लेकिन वरिष्ठ वैज्ञानिक नहीं मिले. उन्होंने कहा कि अभी अनुबंध पर शिक्षकों की व्यवस्था कर शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है.
एक वर्ष में फैकल्टी की कमी दूर नहीं हुई तो कई विभागों की मान्यता खतरे में- कुलपति
इस कार्यक्रम में बीएयू के कुलपति डॉ. एससी दुबे ने प्रदेश के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय में लगभग सभी विभागों में फैकल्टी की घोर कमी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है बल्कि वेटनरी सहित कई विभागों के पाठ्यक्रमों की मान्यता भी खतरे में है.
झारखंड में कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन की अपार संभावनाएं- संजय सेठ
इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में खेती की अपार संभावनाएं हैं. झारखंड श्रीअन्न (मिलेट) और खासकर "मड़ुवा" की खेती में अव्वल स्थान हासिल कर सकता है. उन्होंने कहा कि वह प्रयास करेंगे कि यहां के मड़ुआ की बिस्किट को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से सेना के कैंटीन तक पहुंचाया जाए. इसे भारत के वीर जवानों को भी वह उपलब्ध कराया जाए ताकि उनका स्वास्थ्य और बेहतर हो सके.
रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड के मिलेट को रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाने में BAU अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. प्रधानमंत्री किसानों के बेहतर जीवन के लिए कृषक सम्मान योजना के तहत 09 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किये गए हैं. BAU इस पर शोध करें कि सेना के वीर जवान जो बॉर्डर पर माइनस टेम्परेचर में देश की सरहद की रक्षा करते है, उनके लिए कैसे मिलेट के उपयोग से पौष्टिक आहार और बिस्किट बनाया जा सकता है.
‘टिकाऊ कृषि के लिए जलवायु अनुकूल तकनीकी का नवाचार’
इस वर्ष एग्रोटेक मेला 2026 का थीम "टिकाऊ कृषि हेतु जलवायु अनुकूल तकनीक" रखा गया है. बीएयू में इस बार एग्रोटेक किसान मेला में 120 स्टाल लगाए गए हैं. जिनमें बीएयू के विभिन्न विभागों, संकायों, महाविद्यालयों, इकईयां, क्षेत्रीय अनुसंधान एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के अलावा झारखंड में कार्यरत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध संस्थान, कृषि से संबंधित विभाग, बीज, कृषि यंत्र एवं उर्वरकों के निर्माता एवं बिक्रेता, बैंक एवं वित्तीय संस्थान तथा स्वयंसेवी संगठन अपनी तकनीक, सेवाएँ एवं उत्पाद प्रदर्शित किये गए हैं.
मेला में फल, फूल, सब्जी, मसालों, सजावटी, औषधीय एवं सगंधीय पौधों से संबंधित उद्यान, पशु-पक्षी, कृषि यंत्र की प्रदर्शनी, किसान गोष्ठी, प्रायोगिक प्रक्षेत्रों का परिभ्रमण का भी कार्यक्रम है. तीनों दिन किसानों के लिए कृषि तकनीकों से संबंधित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा. इस राज्यस्तरीय आयोजन में प्रान्त के विभिन्न जिलों के किसान बड़ी संख्या में भाग लेने पहुंचने लगे हैं.
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