किसानों की डिजिटल पहचान बनेगी एग्री स्टैक यूनिक आईडी, मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ, जानिए बनाने का पूरा प्रोसेस

यूनिक फार्मर आईडी से किसान को मिलेगी डिजिटल पहचान: डॉ. करमचंद ने आगे बताया कि, "एग्री स्टैक एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसका उद्देश्य खेती-किसानी से जुड़ी जानकारी को एक स्थान पर लाना है. जिस तरह हर नागरिक की पहचान 'आधार कार्ड' से होती है, उसी तरह 'यूनिक फार्मर आईडी' किसानों की सटीक और पारदर्शी डिजिटल पहचान बनेगी, जो भविष्य में किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और यह एक किसान की अलग पहचान होगी."

जिला कृषि उपनिदेशक ने दी जानकारी: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने कुरुक्षेत्र जिला कृषि उपनिदेशक डॉ करमचंद से बातचीत की. डॉ. करमचंद ने बताया कि, "केंद्र सरकार की एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों की एक यूनिक फार्मर आईडी बनाई जा रही है. इसको तेजी से पूरा करने के लिए राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. ताकि किसानों को इसके बारे में जानकारी मिले और सभी इसको जल्दी से जल्दी बनवाए."

कुरुक्षेत्र: भारत के किसानों के लिए सरकार ने एक नई एग्री स्टैक योजना लाई है. इस योजना के तहत किसानों की आईडी बनाई जाती है. कृषि विभाग राजस्व विभाग के साथ मिलकर ग्राउंड स्तर पर इस पर काम कर रहा है, ताकि हरियाणा के सभी किसानों की यह आईडी जल्दी बन कर तैयार हो, क्योंकि आने वाले समय में इस आईडी के आधार पर ही किसानों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिसमें एक क्लिक से ही किसान की हर चीज का विवरण वहां पर मिलेगा. उसकी फसल योजनाओं का लाभ या फिर कोई अन्य सभी का विवरण में एग्री स्टैक में मिलेगा, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा.

एग्री स्टैक यूनिक आईडी (ETV Bharat)

किसानों के लिए लगाए जा रहे शिविर: जिला कृषि उपनिदेशक ने बताया कि, "किसान भाइयों के लिए यह बिल्कुल आसान है. वह अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं. यह पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और आधुनिक है. किसानों का पंजीकरण आधार कार्ड पर आधारित OTP प्रमाणीकरण प्रक्रिया के जरिए किया जाता है. ओटीपी के जरिए किसान की पहचान और भूमि रिकॉर्ड का मिलान डिजिटल रूप से किया जाता है. किसानों की सुविधा के लिए गांवों और ब्लॉक स्तर पर राजस्व और कृषि विभाग की टीमें विशेष शिविर लगा रही हैं.

यूनिक फार्मर आईडी से ही मिलेगा योजनाओं का लाभ: जिला कृषि उपनिदेशक ने स्पष्ट किया कि, "आने वाले समय में यह प्रत्येक किसान के लिए जरूरी हो जाएगी कि वह अपने यूनिक फार्मिंग आईडी बनाएं. इस डिजिटल आईडी से किसानों को बहुत फायदे होंगे. पीएम-किसान, फसल बीमा और खाद-बीज पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे खाते में और बिना किसी देरी के मिलेगी.बार-बार पटवारी या दफ्तरों के चक्कर काटकर भूमि दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार के पास डेटा होने से आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में मुआवजा वितरण अधिक पारदर्शी होगा. जो किसान के हित में रहेगा इसलिए यह काफी फायदेमंद होने वाली है. ऐसे में मेरी सभी किसानों से अपील है कि सभी किसान साथी अपनी यूनिक फार्मर आईडी जरूर बनाएं."

एग्री स्टैक आईडी के लिए ऐसे कर सकेंगे सेल्फ रजिस्ट्रेशन: जिला कृषि उपनिदेशक ने कहा कि, "एग्री स्टैक फार्मर आईडी जनरेट करने के लिए किसान को सबसे पहले हरियाणा फार्मर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करना होगा, जिसमें डेस बोर्ड पर किसान को अपना अकाउंट बनाना है. इसके बाद ई-केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया होगी. किसान को लॉगिन करके अपनी जमीन सम्बन्धी डिटेल अपलोड करनी है. जिसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी वेरीफाई होने उपरांत किसान की आईडी बन जाएगी.

इन दस्तावेजों से बनेगी किसानों की एग्री स्टैक आईडी: जिला कृषि उपनिदेशक की मानें तो एग्रीस्टैक आईडी बनवाने के लिए किसानों को मोबाईल नंबर से लिंक आधार कार्ड, पिछली फसल के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण की प्रति या जमीन से जुड़ी फर्द साथ लाना जरूरी है. एग्रीस्टैक आईडी के लिए किसान स्वयं भी पंजीकरण कर सकते हैं. इसके अलावा सीएससी सेंटरों के माध्यम से सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से किसान आईडी जनरेट करा सकते हैं.

