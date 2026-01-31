ETV Bharat / state

सरकारी योजनाओं के लिए एग्रीस्टैक फार्मर आईडी अनिवार्य, पंचायत स्तर पर लगाया जा रहा है शिविर, लाभ उठाएं किसान

जानें कैसे बनेगा किसान आईडी ( Etv Bharat )