सरकारी योजनाओं के लिए एग्रीस्टैक फार्मर आईडी अनिवार्य, पंचायत स्तर पर लगाया जा रहा है शिविर, लाभ उठाएं किसान
सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता के लिए किसानों का एग्री स्टैक फार्मर आईडी बनाया जा रहा है. सभी किसानों के लिए यह आईडी अनिवार्य है.
Published : January 31, 2026 at 5:25 PM IST
नूंहः देश भर के किसानों के पास उपलब्ध कृषि योग्य जमीनों का सरकार डिजिटल डाटा तैयार कर रही है. इसके लिए प्रत्येक किसान को आईडी दी जायेगी. इस आईडी को एग्रीस्टैक फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) के नाम से जाना जाता है. केंद्र या राज्य सरकार की ओर से खेती के लिए किसानों को मिलने वाले अनुदान, फसल बीमा, किसान सम्मान निधि सहित अन्य सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक फार्मर आईडी अनिवार्य किया जा रहा है.
सरकारी योजना के लिए फार्मर आईडी अनिवार्यः कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. वीरेंद्र देव आर्य ने बताया कि "केंद्र सरकार की योजना के तहत जिन किसानों के नाम जमीन है, उनकी फार्मर आईडी बनाई जा रही है. फार्मर आईडी बनवाने से केंद्र और राज्य सरकार की कृषि विभाग की जितनी भी अनुदान राशि है या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता है, वह उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनकी फार्मर आईडी बनी होगी. कृषि विभाग के अलावा पंचायत विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी फार्मर आईडी बनाने का काम कर रहे हैं. इसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं. सभी किसान फार्मर आईडी जरूर बनवाएं."
फार्मर आईडी बनने से राशन या पेंशन नहीं होगा बंदः उप निदेशक वीरेंद्र देव आर्य ने बताया कि "कुछ किसानों में भ्रांति है कि फार्मर आईडी बनवाने से बुढ़ापा पेंशन कट जाएगी, उनका राशन कार्ड बंद हो जायेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर किसान अपनी आईडी जरूर बनवाएं ताकि उसको भविष्य में मिलने वाले लाभ आसानी से मिल सके. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि सहित कई प्रकार की आर्थिक मदद सरकार के द्वारा किसानों को दी जाती है. इसके अलावा कई प्रकार की फसल लगाने पर किसानों को कृषि विभाग एवं बागवानी विभाग की तरफ से सब्सिडी वगैरह दी जाती है. सभी योजनाओं के लाभ के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है. किसानों को फार्मर आईडी जरूर बनानी चाहिए ताकि वह किसी लाभ से वंचित न रह सके."
फार्मर आईडी बनवाने में परेशानी होने पर कृषि विभाग से करें संपर्कः उप निदेशक वीरेंद्र देव आर्य ने बताया कि "एग्रीस्टैक फार्मर आईडी बनवाने में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसानों को आती है तो वह कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं. आवेदन के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जमीन से संबंधित दस्तावेज, किसान के नाम से ऑनलाइन जमाबंदी अनिवार्य है. जमीन संबंधी दस्तावेज में अलग कोई त्रुटि है तो पहले उसे ठीक करा लें. जैसे कुछ दस्तावेजों में कृषि विभाग के रिकॉर्ड के हिसाब से नाम मेल नहीं खा रहे हैं."