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स्पेशल बायो फर्टिलाइजर मध्य प्रदेश की मिट्टी को करेगा केमिकल फ्री, फार्मिंग के हिसाब से बनेगी मिट्टी

ग्वालियर का राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय करीब साढ़े चार करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी में एक नई लैब स्थापित करने जा रहा है. इस लैब में कृषि विज्ञानी ऐसे बायो रिसोर्स (जैविक संसाधन) तैयार करेंगे, जो मिट्टी की पोषकता को बढ़ाएगी. यानी केमिकल खादों के उपयोग से आई कमियों को दूर करने का काम करेंगे. इससे उस मिट्टी में लगने वाली फसल बिना किसी केमिकल के बेहतर परिणाम के साथ पैदा होगी.

ग्वालियर : अब वह दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश के किसान किसान केमिकल फ्री खेती कर सकेगा और ना ही उसे खाद के लिए लाइन में लगना पड़ेगा. ये संभव होगा राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की एक रिसर्च की बदौलत. यहां एक रिसर्च के जरिए ऐसे बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टीसाइड तैयार किए जाएंगे, जो मिट्टी के हिसाब से होंगे. ये बायो फर्टिलाइजर केमिकल खादों की वजह से मृदा में आई कमियों को दूर कर उसे उन्नत फसल पैदावार के लिए तैयार करेंगे. क्या है ये रिसर्च और कैसे होगा यह संभव जानिए ईटीवी भारत की इस खास रिपोर्ट में.

ईटीवी भारत से बातचीत में ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला ने बताया, '' पूरे देश में खेती योग्य भूमि का मृदा स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है. खासकर इनमे ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की मात्रा लगातार घट रही है. जिस पर हाल ही में शोध कर बताया भी गया है कि देश के अलग-अलग क्षेत्रों की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट की स्थिति क्या है. इसकी बड़ी वजह खेती के दौरान होने वाले केमिकल खादों का उपयोग है. और विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक लगातार रासायनिक खादों के उपयोग को कम करने पर काम कर रहे हैं.''

बायो रिसोर्स के ऑटोमेटेड मॉडल तैयार कर रहे वैज्ञानिक (Etv Bharat)

बायो रिसोर्स के ऑटोमेटेड मॉडल तैयार कर रहे वैज्ञानिक

कुलगुरु अरविंद कुमार शुक्ला ने कहा, '' बायो रिसोर्सेज जैसे बायोफर्टिलाइजर हो या दूसरे बायो रिसोर्स, जो नेचुरल फार्मिंग से संबंधित हैं, जैसे- जीवामृत, बीजामृत या धनजीवामृत. इन पर भी सूक्ष्म स्तर पर काम हो रहा है. लेकिन आम किसान के लिए इन्हें अपने स्तर पर बना पाना मुश्किल काम है. इसे ध्यान में रखते हुए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय एक नया प्रयास करने जा रहा है. अब हम बायो रिसोर्स के ऑटोमेटेड मॉडल तैयार कर रहे हैं. इन ऑटोमेटेड मॉडल्स में बायो रिसोर्स विश्वविद्यालय की नई लैब में तैयार होंगे, जिन्हें जेरिकेन या बोतलबंद रूप में किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा. इससे किसान उन्हें सीधा अपने खेतों पर ले जाकर उपयोग कर सकेंगे.''

देश भर में मिट्टी में घट रहा ऑर्गेनिक कार्बन (Etv Bharat)

किसानों की जरूरत के हिसाब से तैयार होंगे बायोफर्टिलाइजर

अब सवाल आता है कि, कई बायो रिसोर्सेज तो पहले से ही उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग ऑर्गेनिक खेती में किया जाता है. इस बात पर कुलगुरु ने कहा, '' इस नई रिसर्च में हम पहले से उद्यत बायो रिसोर्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि कई नए बायो रिसोर्स बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टीसाइड तैयार करने जा रहे हैं. ये नए बायो फर्टिलाइजर लोकल नीड बेस होंगे. यानी किसान की क्या आवश्यकता है, उसके पास कौन सी चीजें उपलब्ध हैं, जिनसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराई जा सके.''

किसानों की जरूरत के हिसाब से तैयार होंगे बायोफर्टिलाइजर (Etv Bharat)

मिट्टी की जरूरतें पूरी करेंगे नए बायोरिसोर्स, मृदा की कमियां कर सकेंगे दूर

विश्वविद्यालय इस बार नए सिरे से इंग्विज्ड बायो फर्टिलाइजर तैयार करेगा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मिक्सचर से मिले होंगे. कुछ क्षेत्र आधारित होंगे, जो उस क्षेत्र की मिट्टी और जल वायु आंकलन के हिसाब से तैयार होंगे. इस पर रिसर्च भी होने जा रही है और रिसर्च के परिणाम के अनुसार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तैयार किए जाएंगे. इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक परियोजना भी स्वीकृत कर दी है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है.

मिट्टी की जरूरतें पूरी करेंगे नए बायोरिसोर्स, मृदा की कमियां कर सकेंगे दूर (Etv Bharat)

कम होगी डीएपी और यूरिया जैसे केमिकल खादों पर निर्भरता

कुलगुरु ने कहा, '' इस परियोजना से हमारी यही कोशिश है कि, किसानों की निर्भरता केमिकल फर्टिलाइजर और कीटों को मारने के लिए डाली जाने वाली दवाओं पर निर्भरता कम हो और इनका उपयोग भी कम से कम हो. इसकी बजाय इन बायो रिसोर्सेज जैसे बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टीसाइड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जरिए इस तरह का संतुलित उर्वरक दिया जाए, जिससे पौधे की इम्युनिटी बढ़े. इस तरह पौधे में बीमारियों का खतरा कम होगा, कीड़े कम लगेंगे और इसी तरह फसलों में केमिकल्स पर निर्भरता कम होगी.''

राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (Etv Bharat)

बायो फर्टिलाइजर से इतने समय में दिखेगा असर

आमतौर पर किसान के खेतों में लंबे समय से केमिकल उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग होता आ रहा है. ऐसे में ये बायो फर्टिलाइजर किस तरह काम करेंगे. इस सवाल पर कुलगुरु अरविंद शुक्ला ने कहा, ''जब रसायन खादें मिट्टी में रहते हैं तो इनका असर कुछ वर्षों तक रहता है. लेकिन जब बायो रिसोर्स का उपयोग किया जाता है, तो मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव इतने ताकतवर हो जाते हैं जो रसायन खादों की वजह से जहरीली हो रही मिट्टी को नॉन टॉक्सिक बना देते हैं. इसकी वजह से मिट्टी में केमिकल का असर कम होने लगता है और मृदा स्वास्थ्य में सुधार आता है. इसमें तीन साल से लेकर दस साल तक का समय लगता है ये मिट्टी की टॉक्सिसिटी पर निर्भर करता है लेकिन अगर हम केमकल का उपयोग कम कर बायो रिसोर्सेज की और बढ़ते जाते हैं, तो मृदा स्वास्थ्य में सुधार काफी तेजी से होता है.''

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किसान को कब तक और कैसे मिलेगा फायदा?

किसानों को इस बायो फर्टिलाइजर और रिसोर्सेज का फायदा करीब तीन साल में मिलेगा. पहले साल उनका आर्थिक बोझ कम होगा क्योंकि केमिकल खाद और पेस्टीसाइड काफी महंगे होते हैं. ऐसे में बायो रिसोर्सेज खरीदना ज्यादा सस्ता होगा. इसके साथ ही किसानों को विश्वविद्यालय द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे वे अपने गांव में ही कुछ ऑटोमेटेड मॉडल लगा कर बायोरिसोर्स तैयार कर पाएंगे और इससे उन्हें आमदनी भी हो सकती है. वे खुद बनाकर गांव के अन्य किसानों को भी बेच सकते हैं. हालांकि, यूनिवर्सिटी सिर्फ मॉडल तैयार कर रही है. इसे बड़े स्तर पर यहां तैयार कर पाना मुश्किल होता है.

ऐसे तैयार होंगे बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टीसाइड?

कृषि यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक नए बायो रिसोर्स तैयार करने के लिए अपना शोध कर रही है और इसके लिए देसी गाय से मिलने वाली चीजें, जैसे गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ-साथ बहुत से ऐसे पौधे जिनके गुणकारी न्यूट्रिएंट और औषधीय गुण कीट पतंगों को दूर रखते हैं और खाद की गुणवत्ता को सुधारते हैं. ऐसे पौधे उगाए जाएंगे और इनकी मदद से नए बायो रिसोर्सेस तैयार करने पर ज्यादा जोर देंगे.