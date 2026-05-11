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बुलंदशहर में खाद तस्करी रैकेट का खुलासा, 1575 कट्टा यूरिया खाद जब्त, पीसीएफ गोदाम से निकली थी अवैध खेप

बुलंदशहर: जिले में इफको कंपनी के यूरिया खाद के तीन ट्रैकों पकड़ा है. रविवार की दोपहर जिला कृषि अधिकारी आरके यादव को सूचना मिली थी कि पीसीएफ के गोदाम से तीन ट्रकों में इफको यूरिया खाद के 1575 बैग भरकर कालाबाजारी करने के लिए जनपद में भेजे जा रहे हैं. इसके बाद जिला कृषि अधिकारी ने अपनी टीम के साथ अनूपशहर गंगा पुल चौकी के पास अपना डेरा डाल दिया. मौके पर पहुंचते ही दोनों ट्रक को रोक कर तलाशी ली, तो उसमें 525-525 बैग इफको यूरिया खाद के भरे हुए थे.

अधिकारी ने चालक से कागज मांगा तो उसने कुछ भी नहीं दिखा, पुलिस की मदद से दोनों ट्रकों के चालकों को हिरासत में लेकर खाद से भरे ट्रकों को पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया. एक ट्रक काफी पीछे चल रहा था. कृषि अधिकारी और उनकी टीम ने जहांगीराबाद दोराहे से ट्रक का पीछा कर गंगा पुल पुलिस चौकी के पास लाकर पुलिस के हवाले कर दिया.

इसी दौरान पुलिस चौकी प्रभारी के गौतम को पता लगा की इन ट्रकों के माध्यम से खाद की कालाबाजारी करने वाला माफिया हारून निवासी टांडा जिला रामपुर स्विफ्ट कार यूपी 14 एफआर- 7227 से गंगा पुल पर भाग रहा है. उन्होंने पुलिस टीम को पीछे लगाकर हारून को गाड़ी सहित पुलिस चौकी पर हिरासत में ले लिया.

हारून ने बताया कि यूरिया के 1575 बैग पीसीएफ गोदाम के प्रभारी से 350 रुपए प्रति बैग की दर से खरीदे गए हैं और संभल जनपद में बेचा जाएगा.