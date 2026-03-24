कृषि मंत्री की चेतावनी- बजट लैप्स हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से होगी कटौती
कृषि योजनाओं की विस्तृत वित्तीय और भौतिक समीक्षा के लिए सोमवार को एक उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 4:09 PM IST
लखनऊ : वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है. तमाम विभाग इस वित्तीय वर्ष में आवंटित बजट को अभी तक खत्म नहीं कर पाए हैं. ऐसे में अब सरकारी विभागों में कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत कर बजट खत्म करने की तैयारी हो रही है. उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर बजट लैप्स हुआ, तो जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से कटौती की जाएगी. इसके बाद अब कृषि विभाग के अधिकारी बचे बजट को समय पर खत्म करने की योजना बनाने में जुट गए हैं.
कृषि निदेशालय लखनऊ में कृषि योजनाओं की विस्तृत वित्तीय और भौतिक समीक्षा के लिए सोमवार को एक उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक की गई. इस बैठक में मुख्य रूप से कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त निदेशकों और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की.
समीक्षा बैठक के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कड़ा रुख अपनाते हुए मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के निकट होने के बावजूद यदि किसी भी जिले में आवंटित बजट लैप्स होता है, तो इस कार्य के प्रति घोर लापरवाही माना जाएगा. उन्होंने सख्त लहजे में निर्देशित किया कि यदि बजट लैप्स हुआ तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से उस धनराशि की भरपाई की जाएगी.
उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे अवशेष बिलों के प्रेषण और भुगतान की प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण कर शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें. बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि विभाग का कुल बजट प्राविधान 8620.65 करोड़ रुपये निर्धारित है, जिसके सापेक्ष अब तक 7298.79 करोड़ रुपये (84.67 प्रतिशत) की स्वीकृति जारी की जा चुकी है.
वर्तमान में विभाग का कुल व्यय 5560.96 करोड़ रुपये है, जो कुल प्राविधान का 64.51 प्रतिशत है. योजनाओं के स्तर पर देखा जाए, तो 7051.85 करोड़ रुपये के प्रावधान के सापेक्ष 4520.57 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं, जो प्राविधान के सापेक्ष 64.10 प्रतिशत की प्रगति है. कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने जायद अभियान के अंतर्गत उरद, मूंग, मूंगफली और मक्का के बीजों के वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए इसे तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए, साथ ही पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पम्पों और कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन में तेजी लाने पर जोर दिया गया जिससे लाभार्थियों को समय से लाभ मिल सके.
बैठक में प्रमुख सचिव कृषि रवींद्र, सचिव कृषि इन्द्र विक्रम सिंह, निदेशक कृषि पंकज त्रिपाठी, निदेशक सांख्यिकी सुमिता सिंह, अपर निदेशक कृषि रक्षा आशुतोष मिश्र, अपर निदेशक आरके मौर्य, अपर निदेशक अनिल पाठक, अपर कृषि निदेशक (प्रसार) डॉ. कनीज़ फ़ातिमा और संयुक्त निदेशक ब्यूरो अखिलेश कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
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