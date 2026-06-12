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बिहार में दो दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन,कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे उद्घाटन

पटना: अगर आप आम के शौकीन हैं और दुनिया के सबसे महंगे आमों को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है, तो आपके लिए यह खास मौका है. लाखों रुपये प्रति किलो कीमत वाले जापानी मियाजाकी आम समेत देश-विदेश की 100 से अधिक दुर्लभ और प्रीमियम किस्मों के आम अब पटना में एक ही छत के नीचे देखने को मिलेंगे.

दो दिवसीय आयोजन: खास बात यह है कि जिस मियाजाकी आम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है, उसे यहां लगभग 3000 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदने का अवसर मिलेगा. बिहार नर्सरी मेन एसोसिएशन की ओर से 13 और 14 जून को पटना के आशियाना-दीघा रोड स्थित बधाई बैंक्विट हॉल में दो दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है.

देखे रिपोर्ट (ETV Bharat)

कृषि मंत्री करेंगे उद्घाटन: इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे. आयोजन का उद्देश्य सिर्फ आमों की प्रदर्शनी लगाना नहीं, बल्कि लोगों को आम की विविध प्रजातियों, उनकी खेती और बागवानी से जुड़ी आधुनिक जानकारियों से भी अवगत कराना है. महोत्सव में आने वाले लोगों को नाममात्र शुल्क देकर करीब 25 अलग-अलग किस्म के आमों का स्वाद चखने का अवसर भी मिलेगा. वैसे आम महोत्सव में एंट्री पूरी तरह निशुल्क है.

100 से अधिक दुर्लभ आम प्रदर्शित: बिहार नर्सरी मेन एसोसिएशन के अध्यक्ष ए.के. मणि ने बताया कि इस बार का आम महोत्सव अपने आप में बेहद खास और अनोखा होगा. यहां 100 से अधिक दुर्लभ एवं प्रीमियम किस्मों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे. इनमें दुनिया भर में चर्चित मियाजाकी, रेड आइवरी, आर2ई2, बारी-4, कैटिमोन, सेंसेशन, सिंधु सीडलैस, अल्फांसो, जर्दालू, गुलाबखास, लंगड़ा, मालदह सहित कई देशी और विदेशी किस्में शामिल हैं.

"इस बार का आम महोत्सव अपने आप में बेहद खास और अनोखा होगा. यहां 100 से अधिक दुर्लभ एवं प्रीमियम किस्मों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे.आम प्रेमियों को एक ही स्थान पर इतने प्रकार के आम देखने का अवसर शायद ही कहीं और मिले." - ए.के. मणि, अध्यक्ष, बिहार नर्सरी मेन एसोसिएशन

नर्सरी संचालकों और किसानों के स्टॉल: अध्यक्ष ने बताया कि महोत्सव में विभिन्न नर्सरी संचालकों और किसानों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां आगंतुक सीधे दुर्लभ आमों के फल और उनके पौधे खरीद सकेंगे. इससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध होंगे और वे अपने घरों, खेतों या बगीचों में इन विशेष किस्मों की खेती भी कर सकेंगे. महोत्सव में 100 से अधिक किस्मों के आम के पौधे बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे.