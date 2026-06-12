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बिहार में दो दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन,कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे उद्घाटन

बिहार नर्सरी मेन एसोसिएशन की ओर से 13-14 जून को पटना के बधाई बैंक्विट हॉल में आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है.

TWO DAY MANGO FESTIVAL IN PATNA
दो दिवसीय आम महोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 12, 2026 at 7:07 AM IST

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पटना: अगर आप आम के शौकीन हैं और दुनिया के सबसे महंगे आमों को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है, तो आपके लिए यह खास मौका है. लाखों रुपये प्रति किलो कीमत वाले जापानी मियाजाकी आम समेत देश-विदेश की 100 से अधिक दुर्लभ और प्रीमियम किस्मों के आम अब पटना में एक ही छत के नीचे देखने को मिलेंगे.

दो दिवसीय आयोजन: खास बात यह है कि जिस मियाजाकी आम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है, उसे यहां लगभग 3000 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदने का अवसर मिलेगा. बिहार नर्सरी मेन एसोसिएशन की ओर से 13 और 14 जून को पटना के आशियाना-दीघा रोड स्थित बधाई बैंक्विट हॉल में दो दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है.

देखे रिपोर्ट (ETV Bharat)

कृषि मंत्री करेंगे उद्घाटन: इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे. आयोजन का उद्देश्य सिर्फ आमों की प्रदर्शनी लगाना नहीं, बल्कि लोगों को आम की विविध प्रजातियों, उनकी खेती और बागवानी से जुड़ी आधुनिक जानकारियों से भी अवगत कराना है. महोत्सव में आने वाले लोगों को नाममात्र शुल्क देकर करीब 25 अलग-अलग किस्म के आमों का स्वाद चखने का अवसर भी मिलेगा. वैसे आम महोत्सव में एंट्री पूरी तरह निशुल्क है.

100 से अधिक दुर्लभ आम प्रदर्शित: बिहार नर्सरी मेन एसोसिएशन के अध्यक्ष ए.के. मणि ने बताया कि इस बार का आम महोत्सव अपने आप में बेहद खास और अनोखा होगा. यहां 100 से अधिक दुर्लभ एवं प्रीमियम किस्मों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे. इनमें दुनिया भर में चर्चित मियाजाकी, रेड आइवरी, आर2ई2, बारी-4, कैटिमोन, सेंसेशन, सिंधु सीडलैस, अल्फांसो, जर्दालू, गुलाबखास, लंगड़ा, मालदह सहित कई देशी और विदेशी किस्में शामिल हैं.

"इस बार का आम महोत्सव अपने आप में बेहद खास और अनोखा होगा. यहां 100 से अधिक दुर्लभ एवं प्रीमियम किस्मों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे.आम प्रेमियों को एक ही स्थान पर इतने प्रकार के आम देखने का अवसर शायद ही कहीं और मिले." - ए.के. मणि, अध्यक्ष, बिहार नर्सरी मेन एसोसिएशन

नर्सरी संचालकों और किसानों के स्टॉल: अध्यक्ष ने बताया कि महोत्सव में विभिन्न नर्सरी संचालकों और किसानों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां आगंतुक सीधे दुर्लभ आमों के फल और उनके पौधे खरीद सकेंगे. इससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध होंगे और वे अपने घरों, खेतों या बगीचों में इन विशेष किस्मों की खेती भी कर सकेंगे. महोत्सव में 100 से अधिक किस्मों के आम के पौधे बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे.

बच्चों के लिए विशेष आयोजन: बच्चों के लिए भी इस आयोजन को विशेष रूप से आकर्षक बनाया गया है. आम से संबंधित क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें विजेता बच्चों को विभिन्न किस्मों के आम पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे. आयोजकों का मानना है कि नई पीढ़ी आमतौर पर चार-पांच किस्मों के आमों को ही पहचानती है, जबकि देश में सैकड़ों और बिहार में ही 50 से अधिक किस्मों की पैदावार होती है. ऐसे में बच्चों को आमों की विविधता और उनके महत्व से परिचित कराया जाएगा.

वैज्ञानिक सत्र भी आयोजित: बिहार नर्सरी मेन एसोसिएशन के सचिव अभिजीत नारायण ने बताया कि महोत्सव में वैज्ञानिक सत्र भी आयोजित होगा. इसमें उद्यानिकी विभाग के वैज्ञानिक किसानों और बागवानों को आधुनिक आम उत्पादन तकनीकों की जानकारी देंगे. किसानों को बताया जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन-सी किस्म बेहतर उत्पादन देती है, किस प्रकार की मिट्टी और जलवायु में कौन-सा आम अधिक स्वादिष्ट और लाभदायक होता है तथा बाग लगाने और उसके रखरखाव की वैज्ञानिक विधियां क्या हैं.

विशेषज्ञ देंगे जानकारी: उन्होंने कहा कि बिहार में धीरे-धीरे आम के पारंपरिक बागों का क्षेत्र कम होता जा रहा है. ऐसे में पुराने बागों को फिर से जीवंत बनाने, बागों में अंतरवर्तीय खेती करने और आम के साथ अन्य फलदार पौधों को लगाने के बारे में भी विशेषज्ञ जानकारी देंगे. इसके अलावा आम की बागवानी में उपयोग होने वाले आधुनिक उपकरणों और तकनीकों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी.

स्वाद और अनुभव का अनूठा संगम: महोत्सव की एक और खास आकर्षण फल लगे हुए आम के पौधे होंगे. ऐसे पौधे खास तौर पर टेरेस गार्डनिंग और बालकनी गार्डनिंग करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे. यानी अब लोग अपने घर की छत या बालकनी में भी आम का पौधा लगाकर उससे फल प्राप्त कर सकेंगे. आयोजकों का दावा है कि यह आयोजन आम प्रेमियों, किसानों, बागवानों और बच्चों के लिए ज्ञान, स्वाद और अनुभव का अनूठा संगम साबित होगा.

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