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MSP पर होगी दलहन-तिलहन की खरीद; किसानों को DBT के माध्यम से होगा सीधा भुगतान

कृषि मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 190 क्रय केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है. गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से 15 जून तक होगी.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही.
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 1:51 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोक भवन में प्रेस कांफ्रेंस में किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि मूल्य समर्थन योजना (MSP) किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने की केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसे राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है.

MSP पर इन फसलों की होगी खरीद: रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत सरकार चना, मसूर, सरसों और तूर (अरहर) की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करेगी.

निर्धारित MSP इस प्रकार है

  • चना: ₹5875 प्रति कुंतल
  • मसूर: ₹7000 प्रति कुंतल
  • सरसों: ₹6200 प्रति कुंतल
  • तूर (अरहर): ₹8000 प्रति कुंतल

खरीद लक्ष्य और अवधि: सरकार ने बड़े पैमाने पर खरीद का लक्ष्य तय किया है.

  • चना: 2.24 लाख मीट्रिक टन
  • मसूर: 6.77 लाख मीट्रिक टन
  • सरसों: 5.30 लाख मीट्रिक टन
  • तूर (अरहर): 1.14 लाख मीट्रिक टन

फसलों की खरीद 2 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक (90 दिनों) की अवधि में की जाएगी. मंत्री ने बताया कि खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी क्रय केंद्रों पर आधार सक्षम POS मशीनें लगाई गई हैं.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही. (Video Credit: ETV Bharat)

इससे किसानों की पहचान सुनिश्चित होगी और भुगतान सीधे उनके आधार-लिंक्ड खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाएगा. इस प्रक्रिया में NAFED और NCCF समेत राज्य की एजेंसियां जैसे यूपीपीसीयू, यूपीपीसीएफ, जैफेड और यूपीएसएस शामिल हैं.

इस वर्ष करीब 190 क्रय केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है. उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से 15 जून तक होगी, जबकि सरसों, चना और मसूर की खरीद 30 जून तक चलेगी. आवश्यकता पड़ने पर अरहर की खरीद अवधि भी बढ़ाई जा सकती है.

खाद और ईंधन को लेकर अफवाहों पर चेतावनी: मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वह किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 25 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर फैलाई गई अफवाहों को भी उन्होंने निराधार बताया.

फसल बीमा और क्षतिपूर्ति: वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक किसानों को ₹5660.33 करोड़ की क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है. राज्य के Cup & Cap 80-110 मॉडल के तहत बीमा कंपनियों से ₹707 करोड़ की राशि वापस मिलनी थी, जिसमें से ₹313.89 करोड़ राजकोष में जमा कराए जा चुके हैं.

किसान आईडी अनिवार्य: मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी किसानों के लिए फार्मर आइडेंटिटी कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है. अब तक लगभग 50 लाख किसान यह कार्ड नहीं बनवा सके हैं, जिन्हें 30 अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना फार्मर आईडी के किसानों को बीज, खाद और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. इसके लिए जिला और पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

मंत्री ने कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य, पारदर्शी खरीद व्यवस्था और सीधे भुगतान के जरिए आर्थिक मजबूती देना है. MSP पर बड़े पैमाने पर खरीद और किसान आईडी को अनिवार्य बनाकर सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है.

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