कम मेहनत में अच्छी कमाई; मक्के की खेती से किसानों की बढ़ेगी आमदनी, गेहूं के बराबर कीमत
कृषि मंत्री बोले, 11 लाख हेक्टेयर मक्का तैयार कर यूपी में छाए किसान, बढ़ाएंगे और उत्पादन, सरकार किसानों को ट्रेंड करेगी
Published : December 17, 2025 at 4:50 PM IST
कानपुर: पिछले कुछ सालों में जिस तरह योगी सरकार ने मक्का की खेती को प्राथमिकता दी, उसका असर यह हुआ कि मौजूदा समय में प्रदेश में किसान 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की खेती कर रहे हैं. अब इसका दायरा और बढ़ाना है. ये बातें बुधवार को कानपुर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही.
कृषि विभाग की ओर से एचबीटीयू कैम्पस स्थित शताब्दी भवन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कृषि मंत्री ने कहा कि कानपुर मंडल के कई जिलों में मक्का की अच्छी पैदावार पिछले सालों में देखने को मिली है. किसानों ने 50 क्विंटल प्रति एकड़ फसल उगाई है. अब प्रति किसान पांच क्विंटल प्रति एकड़ तक फसल तैयार कर लें, इसके लिए योगी सरकार किसानों को प्रशिक्षित करेगी.
कृषि मंत्री ने कहा पिछले साल ही सूबे के सीएम योगी ने मक्का की फसल में 175 रुपये की वृद्धि कर इसका समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल (एमएसपी) पहुंचा दिया था. जबकि गेहूं का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल (एमएसपी) है. मक्का की फसल से किसानों की आय बढ़ना तय है. पशु आहार व एथेनॉल तैयार करने वाली कंपनियों को मक्के की बहुत अधिक जरूरत है.
सूर्य प्रताप शाही ने कहा, मक्के की खेती करना अन्य फसलों की खेती से कहीं आसान है. इसमें कम मेहनत और कम पानी का प्रयोग होता है. प्रदेश में के कई उद्योग-धंधे मक्के पर निर्भर है. कृषि मंत्री ने कहा, साल 2023-24 में सीएम योगी संग मिलकर उन्होंने तय कर लिया था, अब उप्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें मक्के की खेती का विकल्प मुहैया कराना होगा.
बता दें कि एचबीटीयू कैम्पस स्थित शताब्दी भवन सभागार में हुए त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम में कई शहरों से मक्का की खेती करने वाले किसान पहुंचे थे. किसानों ने अपनी फसलों के साथ व उद्यमियों ने अपने मशीनरी उत्पादों को यहां प्रदर्शित किया. पिछले साल इस कार्यक्रम को लखनऊ में किया गया था. कृषि मंत्री ने कहा कि साल कार्यक्रम के लिए कानपुर को इसलिए चुना क्योंकि कानपुर मंडल में इटावा, औरैया, कन्नौज समेत अन्य में किसानों ने जमकर मक्का उगाया.
