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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही क्यों कह गए विपक्ष कर रहा नौटंकी, इसीलिए सत्ता से हैं दूर

मिर्जापुर: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शुक्रवार को विंध्याचल धाम में दर्शन-पूजन किया. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए गैस किल्लत को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय 990 रुपये का गैस मिलता था, जो आज उज्ज्वल योजना के तहत 650 रुपये में दिया जा रहा है. इसी नौटंकी के कारण तीसरे कार्यकाल में भी सत्ता से बाहर है. जब वैश्विक आई है, तो साथ देना चाहिए, कांग्रेस पीडीए अफवाह फैला रहे हैं. "इसकी मैं निंदा करता हूं."

कृषि मंत्री ने कहा कि कई देश युद्धरत हैं. इसके बावजूद भी मोदी ने सबसे अच्छी व्यवस्था कर रखी है. गैस की आपूर्ति की जा रही है. इसमें विपक्ष को साथ देना चाहिए. गैस की कीमते सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में बढ़ी हैं. उन्होंने कहाकि भारत में गैस की किल्लत नहीं है. यह मोदी सरकार की यह सफलता है.