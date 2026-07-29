कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का दावा, खरीफ सीजन में किसानों को मिल रहा समय पर खाद-बीज और पानी
UP खरीफ सीजन: 107 लाख हेक्टेयर लक्ष्य, 95 फीसदी बुवाई पूरी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 2:42 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और सिंचाई की समुचित सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. उन्होंने बताया कि सरकार की प्रभावी तैयारियों और योजनाओं के चलते प्रदेश में खरीफ फसलों की बुवाई निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप तेजी से आगे बढ़ रही है.
अंतिम चरण में बुवाई का काम: कृषि मंत्री के अनुसार वर्ष 2026 में खरीफ फसलों के लिए लगभग 107 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष अब तक लगभग 95 प्रतिशत क्षेत्र में बुवाई का कार्य पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर 1,73,641 क्विंटल प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया गया है. इसके अतिरिक्त दलहन, तिलहन, बाजरा और सावा जैसी फसलों के 16,449 क्विंटल निःशुल्क मिनीकिट भी वितरित किए गए हैं, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हो सके और उत्पादन में वृद्धि हो.
तोरिया बीज मिनीकिट योजना के अंतर्गत 1,000 क्विंटल तोरिया बीज उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें 600 क्विंटल निःशुल्क मिनीकिट के रूप में तथा 400 क्विंटल अनुदान पर किसानों को वितरित किया जाएगा.कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही किसानों को फार्म मशीन बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर तथा विभिन्न कृषि यंत्रों पर 40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है.- सूर्यप्रताप शाही, कृषिमंत्री, यूपी
खाद की कमी नहीं: उर्वरकों की उपलब्धता पर जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 के बीच प्रदेश को 57.70 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुआ. इसमें से 28.88 लाख मीट्रिक टन किसानों को वितरित किया जा चुका है, जबकि 28.82 लाख मीट्रिक टन उर्वरक अभी भी उपलब्ध है.
उन्होंने कहा कि पहले जहां लगभग 1,500 सहकारी समितियां उर्वरक वितरण का कार्य करती थीं, वहीं अब लगभग 7,000 साधन सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक उर्वरक पहुंचाया जा रहा है. इससे वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी और सुलभ बनी है.
पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रतिदिन रिकॉर्ड स्तर पर उर्वरकों की बिक्री दर्ज की गई है. कई दिनों में प्रतिदिन 50 हजार से 65 हजार मीट्रिक टन तक यूरिया का वितरण किया गया, जो किसानों की बढ़ती मांग और सरकार की आपूर्ति व्यवस्था की सफलता को दर्शाता है.- सूर्यप्रताप शाही, कृषिमंत्री, यूपी
कृषिमंत्री ने कहा कि मोदी और योगी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. इसी क्रम में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं.
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