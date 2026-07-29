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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का दावा, खरीफ सीजन में किसानों को मिल रहा समय पर खाद-बीज और पानी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और सिंचाई की समुचित सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. उन्होंने बताया कि सरकार की प्रभावी तैयारियों और योजनाओं के चलते प्रदेश में खरीफ फसलों की बुवाई निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप तेजी से आगे बढ़ रही है.

अंतिम चरण में बुवाई का काम: कृषि मंत्री के अनुसार वर्ष 2026 में खरीफ फसलों के लिए लगभग 107 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष अब तक लगभग 95 प्रतिशत क्षेत्र में बुवाई का कार्य पूरा हो चुका है. उन्होंने बताया कि किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर 1,73,641 क्विंटल प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया गया है. इसके अतिरिक्त दलहन, तिलहन, बाजरा और सावा जैसी फसलों के 16,449 क्विंटल निःशुल्क मिनीकिट भी वितरित किए गए हैं, ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हो सके और उत्पादन में वृद्धि हो.



