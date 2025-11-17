ETV Bharat / state

कृषि मंत्री ने उद्यान निदेशालय का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उद्यान निदेशालय में अधिकारियों के साथ बैठक की. इसके साथ ही उन्होंने कॉल सेंटर का भी निरीक्षण भी किया.

Minister Shilpi Neha Tirkey in call center room
कॉल सेंटर रूम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 17, 2025 at 5:48 PM IST

3 Min Read
रांची: राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अचानक कृषि निदेशालय पहुंची. कृषि निदेशालय में मंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. समीक्षा बैठक के दौरान उद्यान विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी मांगी गई. कृषि मंत्री के औचक निरीक्षण से विभागीय अधिकारी योजना से संबंधित जानकारी और डाटा तैयार करने को लेकर परेशान दिखे.

हर समस्या का समाधान शोकॉज नहीं: कृषि मंत्री

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि ये जरूरी नहीं है कि योजनाओं की सुस्ती पर अधिकारियों को शोकॉज नोटिस या कार्रवाई ही की जाए बल्कि रचनात्मक सोच और ठोस कार्य योजना के जरिए भी योजनाओं को गति प्रदान की जा सकती है. उद्यान निदेशालय के अधिकारियों के साथ औचक बैठक करने पहुंची मंत्री ने योजनाओं को धरातल पर उतारने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए विस्तार से चर्चा की.

जानकारी देतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv Bharat)

समय सीमा के अंदर योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर

उन्होंने इस बात पर ज्यादा फोकस किया कि कैसे उन अड़चनों को दूर कर योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके? कृषि मंत्री ने इस दिशा में उद्यान निदेशालय के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं. बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि मशरूम के वितरण से लेकर मधुमक्खी पालन से संबंधित योजना आगे बढ़ रही है. मूल रूप से इस बैठक का उद्देश्य, राज्य में उद्यानिकी की योजनाओं को गति प्रदान करना और समय सीमा के अंदर योजनाओं का क्रियान्वयन करना रहा है. इस बैठक में उद्यान निदेशक माधवी मिश्रा, निदेशक विकास कुमार सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.

किसान कॉल सेंटर पहुंची कृषि मंत्री

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि निदेशालय में संचालित किसान कॉल सेंटर का भी औचक निरीक्षण किया. इस क्रम में उन्होंने कॉल सेंटर से किसान को फोन लगाकर विभाग द्वारा संचालित योजना की जानकारी देने की प्रक्रिया को समझा. कृषि मंत्री की उपस्थिति में किसान को फोन लगाकर उसकी परेशानी के बारे में जानकारी पूछी गई.

कृषि मंत्री ने किसानों से की बात

इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों को कॉल सेंटर में कार्यरत ऑपरेटरों को विभाग की योजनाओं से अपडेट रखने के लिए प्रशिक्षण देने का निर्देश भी दिया. इसके साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों से टोल फ्री नंबर 18001231136 पर कॉल कर कृषि से संबंधित परेशानी को साझा करने और समाधान की जानकारी लेने की अपील की है.

