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'जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं'- करनाल में कष्ट निवारण समिति की बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का सख्त संदेश

कष्ट निवारण समिति की बैठक में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ( ETV Bharat )

करनाल: स्थानीय पंचायत भवन में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने आमजन की शिकायतों और लंबित मामलों की विस्तार से सुनवाई की. बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जनता की समस्याओं का समाधान पूरी पारदर्शिता और निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए. मौके पर निपटे सात मामले: बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित शिकायतों और उनके समाधान की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की. सुनवाई के दौरान सात मामलों का तत्काल समाधान किया गया, जबकि पांच मामलों को विस्तृत जांच के लिए अगली बैठक तक लंबित रखा गया. मंत्री ने कहा कि जनता को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने दिया जाएगा. करनाल में कष्ट निवारण समिति की बैठक (ETV Bharat) योजनाओं में लापरवाही पर होगी कार्रवाई: मीडिया से बातचीत में श्याम सिंह राणा ने साफ कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को जनहित के मामलों में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए.