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राहुल गांधी पर कृषि मंत्री का तंज, बोले- 'वो ना तो देसी हैं, ना तो पूरे विलायती, बीच का माल हैं"

करनाल में राहुल गांधी पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने तीखा हमला बोला है.

Shyam Singh Rana on Rahul Gandhi
राहुल गांधी पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का तीखा हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 29, 2026 at 8:05 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 8:40 PM IST

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करनालः हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शिक्षा बिल संशोधन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी का बयान टीवी पर देखा है, लेकिन उनकी राजनीति और सोच दोनों ही समझ से परे है. तंज कसते हुए मंत्री ने कहा कि "वो ना तो पूरे देसी हैं और ना ही पूरे विलायती, बीच का माल हैं." उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया.

शंभू बॉर्डर आंदोलन पर सरकार का पक्ष: शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्पष्ट निर्देश थे कि किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी जाएं और उनका मांग पत्र लिया जाए. सरकार ने किसानों से संवाद किया, उनकी जायज मांगों को स्वीकार किया और उसी का परिणाम रहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया.

करनाल में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा (ETV Bharat)

मक्का की बंपर फसल से किसानों को फायदा: मक्का की रिकॉर्ड पैदावार पर मंत्री ने कहा कि इस बार ग्रीष्मकालीन मक्का की फसल बेहद सफल रही है. इससे किसानों को आर्थिक लाभ मिला है और खेती का दायरा भी बढ़ा है. उन्होंने कहा कि धान के बाद किसानों ने अपनी सुविधा के अनुसार आलू, सरसों और मक्का जैसी फसलें उगाईं। अब मक्का की बिक्री से मिलने वाली आय आगामी सीजन की खेती में किसानों के लिए सहारा बनेगी.

यूरिया और रासायनिक खेती पर गंभीर चेतावनी: यूरिया की बढ़ती मांग के सवाल पर कृषि मंत्री ने किसानों को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से सावधान किया. उन्होंने कहा कि "केवल यूरिया डालने से फसल स्वस्थ नहीं होती. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह रसोई में सामान होने के बावजूद रसोइया न हो तो भोजन नहीं बन सकता, उसी तरह खेत में जीवाणु ही पौधों के लिए भोजन तैयार करते हैं. लेकिन अत्यधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से यही लाभकारी जीवाणु नष्ट हो रहे हैं. इसका असर मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य तीनों पर पड़ रहा है.

ट्रेड डील पर पत्रकार के सवाल का जवाब: भारत की संभावित ट्रेड डील और किसानों की चिंताओं पर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री ने पहले सवाल पर ही आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों के ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए. उनका स्पष्ट कहना था कि सरकार कभी भी ऐसा कोई समझौता नहीं करेगी जिससे देश के किसानों का नुकसान हो. उन्होंने दोहराया कि केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह किसानों के हितों के साथ खड़ी है.

प्राकृतिक खेती को बताया भविष्य का रास्ता: कृषि मंत्री ने कहा कि "अब समय आ गया है कि किसान रासायनिक खेती से निकलकर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें." उन्होंने देसी गाय के गोबर को प्राकृतिक खेती की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि "एक ग्राम गोबर में करोड़ों लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, जो मिट्टी को फिर से जीवंत बना सकते हैं. उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार देसी गाय आधारित गोबर गैस प्लांट पर ₹30 हजार की सब्सिडी दे रही है, जिससे ऊर्जा और खेती दोनों का लाभ मिलेगा."

'प्राकृतिक खेती से किसान होगा कर्ज मुक्त': श्याम सिंह राणा ने दावा किया कि "एक देसी गाय के माध्यम से लगभग 40 एकड़ तक प्राकृतिक खेती की जा सकती है. इस खेती में बाजार से महंगे रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती." उन्होंने कहा कि "प्राकृतिक खेती केवल किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और स्वस्थ समाज की दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने मीडिया और समाज से भी प्राकृतिक खेती को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की.

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Last Updated : July 29, 2026 at 8:40 PM IST

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राहुल गांधी पर श्याम सिंह राणा
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