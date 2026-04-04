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किसान भाई दूर कर लें कंफ्यूजन! गेहूं खरीद पर कृषि मंत्री ने दी नई व्यवस्थाओं की जानकारी, बोले- 'नहीं होने देंगे परेशानी'

पंचकूला: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने शनिवार को पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी की अनाज मंडियों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं और सरसों की खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. इसके अलावा मंत्री ने मंडियों में लागू की गई नई व्यवस्थाओं बारे भी जानकारी दी.

इन व्यवस्थाओं की समीक्षा: मंत्री ने मंडियों में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, फसल सत्यापन प्रक्रिया, बिजली, पानी, साफ-सफाई और बायोमेट्रिक प्रणाली सहित सभी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की. उन्होंने कहा "पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी मंडियों में खाद्यान की खरीद का कार्य राज्य खरीद एजेंसी हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है. हरियाणा सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों का 6200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है."

किसान भाई दूर कर लें कंफ्यूजन! गेहूं खरीद पर कृषि मंत्री ने दी नई व्यवस्थाओं की जानकारी (Etv Bharat)

खरीद कार्य सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश: मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि "हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त निर्देश हैं कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों और आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसी उद्देश्य से सभी मंडियों में खरीद कार्य को सुचारू और निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं." मंत्री ने जिले की तीनों मंडियों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने और फसल आते ही उठान कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही किसानों को फसल खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए.

ट्रैक्टर-ट्रॉली पर नंबर प्लेट नहीं होने पर भी प्रवेश की सुविधा: मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि "रबी खरीद सीजन के दौरान किसानों को सुविधा प्रदान करने, समय की बचत करने और खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के मकसद से विभिन्न व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. किसान अपनी फसल को ट्रैक्टर-ट्रॉली के अतिरिक्त अन्य पारंपरिक साधनों जैसे बैलगाड़ी आदि के माध्यम से भी मंडी में ला सकते हैं. यदि ट्रैक्टर-ट्रॉली पर नंबर प्लेट उपलब्ध नहीं है, तो किसान ट्रैक्टर पर पेंट द्वारा ट्रैक्टर का नंबर लिखकर या कागज/पेपर स्टीकर पर पंजीकरण संख्या अंकित कर मंडी में फसल ला सकते हैं."