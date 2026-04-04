ETV Bharat / state

किसान भाई दूर कर लें कंफ्यूजन! गेहूं खरीद पर कृषि मंत्री ने दी नई व्यवस्थाओं की जानकारी, बोले- 'नहीं होने देंगे परेशानी'

पंचकूला में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने गेहूं खरीद पर नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी. उन्होंने अनाज मंडियों का दौरा किया.

Minister Shyam Singh Rana on Wheat Procurement
Minister Shyam Singh Rana on Wheat Procurement (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 4, 2026 at 6:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने शनिवार को पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी की अनाज मंडियों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं और सरसों की खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. इसके अलावा मंत्री ने मंडियों में लागू की गई नई व्यवस्थाओं बारे भी जानकारी दी.

इन व्यवस्थाओं की समीक्षा: मंत्री ने मंडियों में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, फसल सत्यापन प्रक्रिया, बिजली, पानी, साफ-सफाई और बायोमेट्रिक प्रणाली सहित सभी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की. उन्होंने कहा "पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी मंडियों में खाद्यान की खरीद का कार्य राज्य खरीद एजेंसी हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है. हरियाणा सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों का 6200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है."

किसान भाई दूर कर लें कंफ्यूजन! गेहूं खरीद पर कृषि मंत्री ने दी नई व्यवस्थाओं की जानकारी (Etv Bharat)

खरीद कार्य सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश: मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि "हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त निर्देश हैं कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों और आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसी उद्देश्य से सभी मंडियों में खरीद कार्य को सुचारू और निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं." मंत्री ने जिले की तीनों मंडियों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने और फसल आते ही उठान कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही किसानों को फसल खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए.

ट्रैक्टर-ट्रॉली पर नंबर प्लेट नहीं होने पर भी प्रवेश की सुविधा: मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि "रबी खरीद सीजन के दौरान किसानों को सुविधा प्रदान करने, समय की बचत करने और खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के मकसद से विभिन्न व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. किसान अपनी फसल को ट्रैक्टर-ट्रॉली के अतिरिक्त अन्य पारंपरिक साधनों जैसे बैलगाड़ी आदि के माध्यम से भी मंडी में ला सकते हैं. यदि ट्रैक्टर-ट्रॉली पर नंबर प्लेट उपलब्ध नहीं है, तो किसान ट्रैक्टर पर पेंट द्वारा ट्रैक्टर का नंबर लिखकर या कागज/पेपर स्टीकर पर पंजीकरण संख्या अंकित कर मंडी में फसल ला सकते हैं."

एचकेआरएन के कर्मचारी मंडी गेट पर तैनात: मंत्री ने बताया कि "किसानों को गेट पास काटने के लिए प्रतीक्षा ना करनी पड़े, इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती की गई है. इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान 24 घंटे अपनी फसल विक्रय हेतु मंडी में ला सकते हैं. मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण किसान स्वयं, भूमि का मालिक अथवा वो व्यक्ति, जो भूमि को पट्टे पर लेकर खेती कर रहा हो-तीनों में से कोई भी कर सकता है. किसान/भूमि मालिक/पट्टेदार किसान अपने नामित व्यक्तियों को भी पोर्टल पर पंजीकृत कर सकता है."

अधिकतम तीन व्यक्ति ला सकेंगे फसल: मंत्री ने बताया कि "किसान स्वयं अथवा उसके द्वारा नामित अधिकतम तीन व्यक्ति ही रबी फसल विक्रय हेतु मंडी में ला सकेंगे. किसान अथवा नामित व्यक्तियों का सत्यापन फिंगर स्कैनिंग बायोमेट्रिक उपकरण के माध्यम से किया जाएगा. यदि फिंगर स्कैनिंग से सत्यापन संभव नहीं हो पाता है, तो आंख स्कैनिंग (आईआरआईएस) बायोमेट्रिक उपकरण द्वारा भी सत्यापन किया जा सकेगा. ये बायोमेट्रिक प्रक्रिया मंडी गेट पर नहीं, बल्कि ढेरी की खरीद के समय की जाएगी."

ओटीपी के माध्यम से होगा सत्यापन: बायोमेट्रिक सत्यापन में तकनीकी कारणों से व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में किसान अथवा उसके नामित व्यक्तियों का सत्यापन ओटीपी माध्यम से किया जाएगा. ओटीपी सत्यापन की अनुमति देने का निर्णय जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक के अंतर्गत गठित समिति द्वारा लिया जाएगा. वहीं, खरीद एजेंसी का इंस्पेक्टर आउट गेट पास जारी करेगा. जारी आउट गेट पास उठान करने वाले ट्रांसपोर्टर के लॉगिन में दिखाई देगा. ट्रांसपोर्टर द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरांत मंडी सचिव द्वारा आउट गेट पास को स्वीकृति प्रदान की जाएगी. इससे उठान प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी. पूरी खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी, जिससे समय की बचत और खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहने का दावा किया गया है.

ये भी पढ़ें- अंबाला में आंधी-बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद, किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग

ये भी पढ़ें- हरियाणा में जल्द होगी 450 डॉक्टरों की भर्ती, रोहतक PGI में अव्यवस्था देख भड़की स्वास्थ्य मंत्री, अधिकारियों की लगाई क्लास

TAGGED:

WHEAT PROCUREMENT IN HARYANA
SHYAM SINGH RANA
PANCHKULA GRAIN MARKET
हरियाणा में गेहूं की खरीद
SHYAM RANA ON WHEAT PROCUREMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.