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कृषि मंत्री ने लीची बगान का लिया जायजा, बोले 'जिन्हें खुश रहना है वे बाग लगाएं'

करनाल में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने लीची बगान का लिया जायजा (ETV Bharat)

एक एकड़ का बाग ₹4.40 लाख में ठेका: ​कृषि मंत्री ने बाग की सफलता के आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि इस एक एकड़ के बाग में कुल 90 से 95 लीची के पेड़ लगाए गए हैं. इस बार फसल इतनी शानदार है कि किसान ने इस बाग को 440000 रुपये में ठेके पर दिया है, जो पारंपरिक फसलों के मुकाबले बेहद शानदार और मुनाफे वाली आमदनी है. लीची के बाग की देखरेख कर रहे ठेकेदार मोहम्मद साबिर ने कहा "इस बार की बंपर फसल और मुनाफे पर खुशी जाहिर की.

करनाल: पारंपरिक खेती (धान-गेहूं) के चक्र से निकलकर हरियाणा के किसान अब बागवानी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं. करनाल में एक प्रगतिशील किसान द्वारा महज एक एकड़ में लगाए गए लीची के बाग में इस बार बंपर पैदावार हुई है. हरियाणा में लीची की खेती करने वाले गिने-चुने किसानों में शामिल इस फॉर्म की सफलता को देखने खुद प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा उनके खेत पर पहुंचे. उन्होंने पूरे बाग का निरीक्षण किया और फलों की खेती को लेकर किसानों और ठेकेदारों से विस्तार से चर्चा की.

​'जिन्हें खुश रहना है, वे बाग लगाएं': बाग में लीची के लदे फलों को देखकर अभिभूत हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा "जिन्हें अपने जीवन में खुश रहना है, वे बाग लगाएं. बागवानी से न केवल किसान की आमदनी कई गुना अधिक होगी, बल्कि इससे हमारी मिट्टी की सेहत भी सुधरेगी और पर्यावरण को ताजी हवा मिलेगी. कोई भी फल खाएं वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है."

करनाल में लीची का स्वाद चखते कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा (ETV Bharat)

लीची को NCR मार्केट का मिलेगा लाभ: ​कृषि मंत्री ने हरियाणा की मिट्टी की तारीफ करते हुए कहा कि "यहां की भूमि बेहद उपजाऊ है, जहां किसी भी प्रकार के फल और सब्जी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है." उन्होंने कहा कि "बाग लगाने के बाद किसान को शुरू के दो-तीन साल इंतजार करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब पेड़ फल देने लगते हैं तो किसान की बल्ले-बल्ले हो जाती है. हरियाणा भौगोलिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बेहद करीब है. ऐसे में हमारे किसानों को फल और सब्जियों की पैदावार के बाद उसे बेचने के लिए एक बहुत बड़ा और प्रीमियम बाजार घर के पास ही मिल जाता है, जिसका सीधा आर्थिक लाभ किसानों को हो रहा है."

लीची का बगान (ETV Bharat)

'फिजी वायरस' पर बोले कृषि मंत्री: ​बागों में लगने वाले फिजी वायरस के प्रभाव पर बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि "यह एक कुदरती या प्राकृतिक आपदा की तरह है. खेती में ऐसी चुनौतियां आती रहती हैं और हमें वैज्ञानिक तरीकों से इनका डटकर सामना करना पड़ता है. सरकार और कृषि वैज्ञानिक हर मोड़ पर किसानों की मदद के लिए तैयार हैं."

लीची की फसल (ETV Bharat)

हरियाणा में बहुत ही कम है लीची का बाग: लीची का बाग ठेके पर लेने वाले किसान मोहम्मद साबिर ने कहा कि उन्होंने है ठेके पर लिया हुआ है. "हरियाणा में लीची का बाग बहुत ही कम है करनाल में यहां पर लगा हुआ है जो उन्होंने ठेके पर लिया है और यहां पर काफी अच्छा फल आया हुआ है."