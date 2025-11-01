ETV Bharat / state

चक्रवात मोंथा से हुए फसल नुकसान का जायजा लेने देवघर पहुंचीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कहा-प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा

देवघर में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने चक्रवात मोंथा से फसलों के नुकसान का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए.

Agriculture Minister In Deoghar
देवघर में फसल नुकसान का जायजा लेतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 1, 2025 at 7:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 29 अक्टूबर से बिहार दौरे पर गईं झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की आज अचानक देवघर जिले के रामपुर गांव पहुंच गईं. इस दौरान उन्होंने "मोंथा चक्रवात" की वजह से किसानों के फसल नुकसान का जायजा लिया.

चक्रवात मोंथा की वजह से 28 अक्टूबर की शाम से 01 नवंबर तक राज्य के अलग-अलग जिलों में तेज हवा के झोंके के साथ हुई बेमौसम बारिश से धान,आलू और सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचा है. ईटीवी भारत में 31 अक्टूबर को इसकी खबर प्रमुखता से दिखाए जाने और पदधिकारियों की सूचना के बाद कृषि मंत्री शनिवार को देवघर जिला के सारवां प्रखंड की जियाखारा पंचायत अंतर्गत रामपुर गांव पहुंचीं थी.इस दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों से बात कर फसल नुकसान की विस्तार से जानकारी ली.

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से बात करते संवाददाता हितेश चौधरी (ईटीवी भारत)

मंत्री ने खेतों में घूमकर नुकसान का किया आकलन

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की किसानों के साथ उनके खेत में भी गईं और चक्रवात मोंथा की वजह से हुए नुकसान का मुआयना किया. इस मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य में करीब 13 लाख किसानों का बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निबंधन हुआ है. वैसे किसान जो बीमा के दायरे में आ रहे हैं उनकी फसल नुकसान का आकलन बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी.

उन्होंने बताया कि देवघर जिला में इस बार करीब ढाई लाख किसानों ने फसल बीमा में अपना निबंधन कराया है. वहीं जिन किसानों का फसल बीमा नहीं हुआ है उन्हें आपदा प्रबंधन के तहत प्रति एकड़ 3 हजार रुपये का भुगतान का प्रावधान है. इसके लिए प्रभावित किसान अपने-अपने अंचल कार्यालय में आवेदन देकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

Agriculture Minister In Deoghar
देवघर में किसानों को संबोधित करतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की. (फोटो-ईटीवी भारत)

किसानों से नुकसान की जानकारी देने की अपील

कृषि मंत्री ने कहा कि फसल बीमा कराने वाले किसान अपने फसल नुकसान की जानकारी टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर भी आसानी से दे सकते हैं. विभागीय अधिकारियों को भी टास्क फोर्स बना कर अगले तीन से चार दिनों में प्रभावित किसानों का आंकड़ा तैयार करने का निर्देश दिया गया है .

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है . इस पर ना तो किसानों का नियंत्रण है और ना ही किसी सरकार का. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और उन्हें मुआवजा राशि का लाभ दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध है. इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी, अंचलाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

Agriculture Minister In Deoghar
देवघर में फसल नुकसान का जायजा लेतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की. (फोटो-ईटीवी भारत)

देवघर में ईटीवी भारत से खास बातचीत में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मोंथा चक्रवात की वजह से कई किसानों को काफी नुकसान हुआ है. इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों और पदाधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं. प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि देवघर और अन्य जिलों में चक्रवात को लेकर जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए वह खुद सजग हैं और सभी अधिकारियों से संपर्क बनाकर उन्हें मुआवजा देने का दिशा निर्देश दे रही हैं. जिन किसानों का बीमा हो चुका है उन्हें तो किसी तरह की नुकसान नहीं है, लेकिन जिन किसानों का बीमा नहीं हुआ है वह किसान फॉर्म भरकर आपदा प्रबंधन से मुआवजा ले सकते हैं.

बिहार चुनाव पर भी मंत्री ने दिया बयान

वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दावा करते हुए कहा कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है. बिहार चुनाव में चल रही तना तनी पर भी उन्होंने बयान दिया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से दुलारचंद यादव की हत्या हुई है यह बताता है कि वर्तमान का जंगल राज लोगों के लिए परेशानी का सबब है. एनडीए सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है. इसलिए वह लालू सरकार और कांग्रेस सरकार के राज्य को जंगल राज बात कर अपनी गलतियों को छिपाना चाहती है.

ये भी पढ़ें-

चक्रवाती तूफान मोंथा से धान, आलू और सब्जियों की फसल को नुकसान, प्रभावित किसान फसल बीमा की राशि के लिए करें ये काम

पाकुड़ में मोंथा तूफान का कहर! भारी बारिश की वजह से धान की फसल चौपट

मंत्री ने शुरू की अपने विभागों की गहन समीक्षा, कृषि एवं उद्यान विभाग की हुई बैठक!

TAGGED:

SHILPI NEHA TIRKEY REACHED DEOGHAR
CROP DAMAGE BY CYCLONE MONTHA
AGRICULTURE MINISTER IN DEOGHAR
देवघर में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा
MINISTER SHILPI NEHA TIRKEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.