कृषि मंत्री ने चान्हो प्रखंड सह अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, गायब मिले कर्मचारियों को शोकॉज करने का निर्देश

चान्हो ब्लॉक ऑफिस में ग्रामीणों से बात करतीं कृषि मंत्री ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज सोमवार को चान्हो प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कार्यालय परिसर में CO, BDO से लेकर ज्यादातर कर्मचारी अनुपस्थित मिले.

कृषि मंत्री ने कार्यालय परिसर के एक-एक कमरों का निरीक्षण किया. इस क्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गांव से अपने काम को लेकर पहुंचे ग्रामीणों से उनकी समस्या की जानकारी ली. ग्रामीणों ने अधिकारियों की अनुपस्थित की शिकायत भी की. प्रखंड सह अंचल कार्यालय में फैले सन्नाटा और बंद कमरों को देखने के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची DC को इसकी सूचना देते हुए शोकॉज करने का निर्देश दिया.

बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर शोकॉज किया जाएगा. CO और BDO को भी कार्यालय से अनुपस्थित होने का कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया है. चान्हो से लगातार प्रखंड कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारियों के समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने और कार्यालय से नदारद रहने की शिकायत मिल रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की औचक निरीक्षण करने पहुंचीं.