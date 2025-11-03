कृषि मंत्री ने चान्हो प्रखंड सह अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, गायब मिले कर्मचारियों को शोकॉज करने का निर्देश
सरकारी व्यवस्था और अनुशासन में काम नहीं करने वालों की मांडर में जरूरत नहीं. जानें, कृषि मंत्री ने क्यों कही ये बात.
Published : November 3, 2025 at 10:49 PM IST
रांची: झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज सोमवार को चान्हो प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कार्यालय परिसर में CO, BDO से लेकर ज्यादातर कर्मचारी अनुपस्थित मिले.
कृषि मंत्री ने कार्यालय परिसर के एक-एक कमरों का निरीक्षण किया. इस क्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गांव से अपने काम को लेकर पहुंचे ग्रामीणों से उनकी समस्या की जानकारी ली. ग्रामीणों ने अधिकारियों की अनुपस्थित की शिकायत भी की. प्रखंड सह अंचल कार्यालय में फैले सन्नाटा और बंद कमरों को देखने के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची DC को इसकी सूचना देते हुए शोकॉज करने का निर्देश दिया.
बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर शोकॉज किया जाएगा. CO और BDO को भी कार्यालय से अनुपस्थित होने का कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया है. चान्हो से लगातार प्रखंड कार्यालय में अधिकारी-कर्मचारियों के समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने और कार्यालय से नदारद रहने की शिकायत मिल रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की औचक निरीक्षण करने पहुंचीं.
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय में एक सरकारी व्यवस्था के तहत काम का निबटारा होता है, जब वो कार्यालय पहुंचीं, तो अधिकारी, पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक अनुपस्थित मिले. रांची DC को इसकी सूचना देते हुए शोकॉज करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था और अनुशासन के तहत अधिकारी-कर्मचारी काम नहीं करते है तो ऐसे अधिकारी की आवश्यकता मांडर विधानसभा क्षेत्र में नहीं है.
इसे भी पढ़ें- मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, कई पदाधिकारी और कर्मी ड्यूटी से मिले गायब
इसे भी पढ़ें- स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची में मेडिकल स्टोर का किया औचक निरीक्षण, कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे
इसे भी पढे़ं- डीसी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, डॉक्टर से कहा- अपने चैंबर की तरह वार्ड को रखें साफ