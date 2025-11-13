ETV Bharat / state

कृषि मंत्री की कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई और नाबार्ड अधिकारियों के साथ बैठक, सहकारी बैंक के CEO की नियुक्ति के निर्देश

रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई और नाबार्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की.

Agriculture Minister Shilpi Neha Tirkey held meeting with bank officials in Ranchi
बैठक में शामिल कृषि मंत्री समेत अन्य (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 13, 2025 at 8:40 PM IST

2 Min Read
रांची: राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज गुरुवार को हेसाग स्थित पशुपालन निदेशालय में एक हाईप्रोफाइल बैठक की. इस बैठक में कृषि मंत्री ने दो माह में राज्य के कोऑपरेटिव बैंक के CEO की नियुक्ति का निर्देश दिया.

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने को-ऑपरेटिव बैंक, आरबीआई और नाबार्ड के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान को-ऑपरेटिव बैंक में रिक्त पड़े CEO पद को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में झारखंड को-ऑपरेटिव बैंक के CEO की नियुक्ति अगले दो माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया है. सहकारी बैंक के सीईओ की नियुक्ति के लिए तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए.

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि CEO की नियुक्ति के बाद बैंक में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति और प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. कृषि मंत्री ने को-ऑपरेटिव बैंक के द्वारा लैंप्स-पैक्स के माध्यम से KCC वितरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली.

Agriculture Minister Shilpi Neha Tirkey held meeting with bank officials in Ranchi
कृषि मंत्री ने कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई और नाबार्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की. (ETV Bharat)

KCC के मामले में मंत्री ने लैंप्स-पैक्स के साथ-साथ को-ऑपरेटिव बैंक के द्वारा सीधे तौर पर लैंप्स-पैक्स के सदस्यों को लोन का लाभ देने का निर्देश दिया है. इसके लिए को-ऑपरेटिव बैंक अपने बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास करेगा. ऐसा करने से KCC के लाभुकों की संख्या में इजाफा होने के साथ योजना को गति मिलेगी.

इस बैठक में नाबार्ड और RBI को निर्देशित किया गया है कि वो समय समय पर को-ऑपरेटिव बैंक के कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे ताकि बैंक कर्मी वित्तीय गतिविधि से हमेशा अपडेट रह सकें. इस बैठक में को-ऑपरेटिव बैंक मुख्यालय के साथ धनबाद और जमशेदपुर के अधिकारी उपस्थित रहे. इस मौके पर विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी, विशेष सचिव प्रदीप हजारे, निबंधक शशि रंजन, नाबार्ड के सीजीएम और आरबीआई के अधिकारी मौजूद रहे.

