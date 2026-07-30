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रांची के नगड़ी में फल-सब्जियों के लिए मॉडल एकीकृत पैकहाउस एवं कृषि प्रसंस्करण केंद्र की होगी स्थापना: कृषि मंत्री

समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ( Etv Bharat )