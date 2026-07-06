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कृषि मंत्री ने भरा SIR का गणना प्रपत्र, राज्यवासियों से ससमय फॉर्म भरने की अपील

रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने SIR के लिए जरूरी गणना प्रपत्र भरा है.

Agriculture Minister Shilpi Neha Tirkey filled out SIR enumeration form in Ranchi
मंत्री ने भरा एसआईआर गणना प्रपत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 6, 2026 at 9:47 PM IST

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रांची: राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज सोमवार को एसआईआर के लिए जरूर गणना प्रपत्र भर दिया है. इस मौके पर उन्होंने राज्य के सभी पात्र मतदाताओं से भी निर्धारित समय सीमा के अंदर अपना फॉर्म भरने की अपील की.

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सही और अद्यतन मतदाता सूची ही सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला है. ऐसे में प्रत्येक पात्र नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपना गणना प्रपत्र (Enumeration Form) समय पर भरकर जमा करें. जिससे किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटे.

उन्होंने कहा कि मैंने अपना गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भर दिया है, क्या आपने भरा? यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो जल्द ही यह कार्य पूरा करें. फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 जरूर है लेकिन आप अंतिम समय का इंतजार न करें.

Agriculture Minister Shilpi Neha Tirkey filled out SIR enumeration form in Ranchi
मंत्री ने भरा एसआईआर गणना प्रपत्र (ETV Bharat)

मंत्री ने सभी नागरिकों से अपने परिवार, रिश्तेदारों एवं आसपास के लोगों को भी इस अभियान के प्रति जागरूक करने की अपील की. साथ ही अधिक से अधिक लोगों को समय पर Enumeration Form भरने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ उनकी मदद करने का आग्रह और अपील की.

बता दें कि राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण चल रहा है. इसके तहत 29 जुलाई तक गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरे जा रहे हैं. राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने अपना गणना प्रपत्र भरने के बाद राज्यवासियों से भी भारत निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदार बनने की अपील की है. इसी क्रम में आज राज्य की कृषिमंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपना गणना प्रपत्र भरा.

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