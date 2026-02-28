ETV Bharat / state

सिद्धको फेड की कार्यशाला में शामिल हुईं कृषि मंत्री, कहा- किसान बाजार के अनुरूप उत्पाद करें तैयार

सिद्धको फेड की ओर से आयोजित कार्यशाला ( फोटो-ईटीवी भारत )

रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार

रांची: सिदो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सरकारी संघ लिमिटेड (SIDDHCO FED) द्वारा वर्कशॉप का आयोजन रांची के पलाश सभागार में किया गया. लघु वनोत्पादों के संग्रहण एवं मूल्य संवर्धन विषय को लेकर इसमें चर्चा की गयी. जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुईं.

तीन-तीन महत्वपूर्ण MoU हुए

इस कार्यशाला के दौरान कृषि मंत्री की उपस्थिति में राज्य में वनोपज को बढ़ावा देने, उसके मूल्य निर्धारण और बेहतर बाजार के साथ किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तीन महत्वपूर्ण MoU भी किये गये. जिसमें सिद्धको फेड के साथ ICAR NISA का ब्रूड बैंक,, सिद्धको फेड के साथ झासको लैंप और लखीश्वरी लाह उद्योग और सिद्धको फेड के साथ वाइल्ड हार्वेस्ट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ MoU शामिल है.

कार्यशाला का उद्घाटन करतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की. (फोटो-ईटीवी भारत)

मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करें किसानः मंत्री

कार्यशाला के दौरान अपने संबोधन में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य के किसानों को बाजार की मांग के अनुरूप अपना उत्पाद तैयार करने की जरूरत है. सरकार इसके लिए किसानों को पूर्ण सहयोग करने के लिए हर कदम पर तैयार है. उन्होंने कहा कि राज्य में वनोपज को बढ़ावा देने और उसका सही मूल्य किसानों को दिलाने की सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है.

"वन भूमि को संजो कर रखना हम सब की जिम्मेदारी"

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड राज्य का 29 प्रतिशत भूमि वन से आच्छादित है. ऐसे में वन भूमि को संजो कर रखना हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है. ये प्राकृतिक संपदा धन की तरह है. इसके लिए दीर्घकालिक सोच के साथ कदम बढ़ाना होगा. कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में वनोपज पर एक बड़ी आबादी आश्रित है. राज्य की महागठबंधन की सरकार इसे बेहतर तरीके आगे बढ़ाने की कार्य योजना बनाने में जुटी है.