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पिछले 5 साल के कार्यों का पूरा डाटा वेबसाइट पर अपलोड करे भूमि संरक्षण निदेशालय: कृषि मंत्री

रांची: राज्य में कृषि के लिए जल संरक्षण, आधुनिक तकनीक और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत बनाने पर कृषि मंत्री ने जोर दिया है. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में भूमि संरक्षण के लिए बनीं योजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही भूमि संरक्षण निदेशालय के पिछले 5 वर्षों के कार्यों का पूरा डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं.

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए जल एवं मृदा संरक्षण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बहुत जरूरी है.

रांची में भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुईं. (ETV Bharat)

कृषिमंत्री रांची के हेहल स्थित जेएमटीटीसी भवन में भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बतौर मुख्य अतिथि अपनी बातों को रखा.

इस कार्यशाला में विभागीय मंत्री ने भूमि संरक्षण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई निर्देश दिये. जिसमें योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका वास्तविक लाभ राज्य के खेतों और अन्नदाता किसानों तक दिखाई देना चाहिए.

कृषि मंत्री ने तालाब, पर्कोलेशन टैंक (PT), डीप बोरिंग और BPCD जैसी योजनाओं के स्थल चयन एवं पहचान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आवंटन जारी हो चुका है, इसलिए पिछले वर्ष की देनदारियों एवं बकाया भुगतान को अगस्त के अंत तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए.

रांची में भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा आयोजित कार्यशाला (ETV Bharat)

वर्ष 2025-26 के तहत रिपोर्ट की गई देनदारियों से संबंधित कार्य भी निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी सीधे जवाबदेह होंगे. मंत्री ने कहा कि वास्तविक मृदा संरक्षण कार्य सामान्यतः अक्टूबर के बाद शुरू होते हैं और विभाग के पास प्रभावी रूप से केवल चार से पांच महीने का समय इसके लिए रहता है. ऐसे में उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग ठोस कार्ययोजना तैयार करें.

SMAM में 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का निर्देश

कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन SMAM की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस वर्ष लक्ष्य प्राप्ति में किसी भी प्रकार का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज से ही ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके.

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कार्यशाला के दौरान ही उन्होंने यह निर्देश दिया कि पिछले वर्ष प्राप्त आवेदनों को केवल इसलिए निरस्त न किया जाए कि वे उस वर्ष स्वीकृत नहीं हो सके. पात्र आवेदनों पर चालू वित्तीय वर्ष में भी नियमानुसार विचार किया जाए.

तालाब जीर्णोद्धार में जनप्रतिनिधियों से समन्वय

तालाब जीर्णोद्धार योजना के संबंध में मंत्री ने पिछले वर्ष की अनुशंसाओं को भी शामिल करने का निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि किसी अनुशंसा को लेकर भ्रम या संशय की स्थिति में संबंधित विधायक को सूचित कर उनसे समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों की अनुशंसाओं पर उचित विचार हो सके.

कृषि मंत्री ने 15 अगस्त के बाद सभी जिलों में जिला परिषद सदस्यों, प्रमुख, मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्देश दिया. जिससे राज्य स्तरीय कार्यशाला में हुई चर्चा और योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जा सके.