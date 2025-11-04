झारखंड के 200 किसानों के जीवन में बदलाव लाने का टारगेट, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिया टास्क

ETV Bharat / state

रांची: झारखंड के 200 किसानों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी. यह काम कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को करना है. इसके साथ ही उन किसानों की लिस्ट तैयार करनी है, जिनके जीवन में बदलाव लाया गया हो. ये टास्क राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य के अधिकारियों को दी है.

रबी फसल से नुकसान की भरपाई पर जोर

मंगलवार को BAU में आयोजित राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला 2025-26 को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि रबी फसल से संबंधित जानकारी को हर किसान तक पहुंचाना है ताकि अधिक पैदावार की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके. राज्य स्तरीय कर्मशाला में कृषि वैज्ञानिकों ने बदलते मौसम के साथ कृषि के क्षेत्र में बदलाव और रबी फसल से हुए नुकसान की भरपाई की जानकारी दी.

अतिवृष्टि से 40% तक नुकसान संभव

कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल अतिवृष्टि से किसानों का नुकसान 25 से 30% तक दिख रहा है. यह बढ़कर 40% तक भी पहुंच सकता है. ऐसे में अधिकारियों को किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी. विभाग के अंदर अधिकारियों के आपसी सामंजस्य से किसानों की परेशानियों को कम किया जा सकता है. बिरसा फसल बीमा से आच्छादित किसानों को मुआवजा राशि दिलाने से लेकर फसल बीमा का लाभ नहीं लेने वाले किसानों को आपदा प्रबंधन से मुआवजा दिलाने में अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है. फसल नुकसान की रिपोर्ट अंचल से जिला मुख्यालय तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए अधिकारी तत्परता दिखाएं.

केसीसी के लाभुकों की संख्या बढ़ाने पर जोर

झारखंड में KCC के लाभुकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों को विशेष पहल करने की जरुरत पर बल दिया गया है. विभागीय सचिव अबू बक्कर सिद्दीखी ने कहा कि रबी फसल की बात हो या खरीफ फसल की, किसानों के लिए निश्चित कैलेंडर होना जरूरी है. इससे हर काम सही समय पर हो सकता है. मिट्टी जांच के साथ फसल का चयन बहुत जरूरी है.