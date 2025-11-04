ETV Bharat / state

झारखंड के 200 किसानों के जीवन में बदलाव लाने का टारगेट, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिया टास्क

रांची में राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला 2025-26 को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने रबी फसल की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने की बात कही.

state-level Rabi Workshop 2025-26
पुस्तक के विमोचन के दौरान कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 4, 2025 at 5:45 PM IST

रांची: झारखंड के 200 किसानों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी. यह काम कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को करना है. इसके साथ ही उन किसानों की लिस्ट तैयार करनी है, जिनके जीवन में बदलाव लाया गया हो. ये टास्क राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य के अधिकारियों को दी है.

रबी फसल से नुकसान की भरपाई पर जोर

मंगलवार को BAU में आयोजित राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला 2025-26 को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि रबी फसल से संबंधित जानकारी को हर किसान तक पहुंचाना है ताकि अधिक पैदावार की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके. राज्य स्तरीय कर्मशाला में कृषि वैज्ञानिकों ने बदलते मौसम के साथ कृषि के क्षेत्र में बदलाव और रबी फसल से हुए नुकसान की भरपाई की जानकारी दी.

अतिवृष्टि से 40% तक नुकसान संभव

कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल अतिवृष्टि से किसानों का नुकसान 25 से 30% तक दिख रहा है. यह बढ़कर 40% तक भी पहुंच सकता है. ऐसे में अधिकारियों को किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी. विभाग के अंदर अधिकारियों के आपसी सामंजस्य से किसानों की परेशानियों को कम किया जा सकता है. बिरसा फसल बीमा से आच्छादित किसानों को मुआवजा राशि दिलाने से लेकर फसल बीमा का लाभ नहीं लेने वाले किसानों को आपदा प्रबंधन से मुआवजा दिलाने में अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है. फसल नुकसान की रिपोर्ट अंचल से जिला मुख्यालय तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए अधिकारी तत्परता दिखाएं.

केसीसी के लाभुकों की संख्या बढ़ाने पर जोर

झारखंड में KCC के लाभुकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों को विशेष पहल करने की जरुरत पर बल दिया गया है. विभागीय सचिव अबू बक्कर सिद्दीखी ने कहा कि रबी फसल की बात हो या खरीफ फसल की, किसानों के लिए निश्चित कैलेंडर होना जरूरी है. इससे हर काम सही समय पर हो सकता है. मिट्टी जांच के साथ फसल का चयन बहुत जरूरी है.

धान की फसल को बारिश से भारी नुकसान

BAU कुलपति डॉ. एससी दुबे ने बताया कि रबी फसल के क्षेत्र में किसानों को जागरूक और एकजुट करने में इस कर्मशाला की महत्वपूर्ण भूमिका है. इस बार धान की फसल को भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है. मौसम की मार को समझने और किसानों को इस मुसीबत से निकालने का प्रयास करना होगा. अतिवृष्टि का फायदा रबी फसल के माध्यम से उठाया जा सकता है. खेत में नमी का फायदा रबी फसल को होगा.

कृषि विभाग द्वारा तैयार पुस्तक का विमोचन

इधर, इस मौके पर कृषि विभाग की ओर से तैयार की गई पुस्तक का विमोचन भी किया गया. राज्य स्तरीय कर्मशाला में निदेशक जीशान कमर, निबंधक शशि रंजन, निदेशक माधवी मिश्रा, विशेष सचिव प्रदीप हजारी, संजय शांडिल्य, एसके अग्रवाल के साथ किसान वैज्ञानिक, कृषि पदाधिकारी मौजूद रहे.

