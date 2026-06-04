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मेरठ में कृषि मंत्री बोले- जनता ने अखिलेश, राहुल और ममता को नकारा, किसानों से की बातचीत

मेरठ : प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही गुरुवार को मेरठ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने खुशावली में किसानों से संवाद किया. वहीं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में हॉर्टिकल्चर ब्लॉक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का निरीक्षण भी किया. कृषि मंत्री ने गाजियाबाद की घटना पर कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा. उन्होंने कहा जनता अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी को त्याग चुकी है, अब पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में ही जानता का हित है.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, वर्तमान शासनकाल में कानून को किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यह कहते हैं कि भाजपा सरकार ने अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया, लेकिन इसी तरह की बातें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी करते रहे थे. विकास के पक्ष में अपना विश्वास जनता ने जताया है. प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है.

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों का हवाला देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिनदहाड़े बेटियों का अपहरण होता था. बड़े अपराध होना जैसे आम बात थी. योगी जी के शासनकाल में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और आमजन खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है. गाजियाबाद में हुई चर्चित सूर्या हत्याकांड की घटना पर पूछे गए सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने बोले कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.