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कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक, मक्का के आच्छादन पर जताया संतोष

रांची: राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नेपाल हाउस सचिवालय में कृषि विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की. बैठक में विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीक पी, विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी, कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा सहित विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे.

बैठक के दौरान विभागीय मंत्री ने राज्य में खरीफ फसलों की प्रगति, किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए.

मक्का का संतोषजनक आच्छादन

कृषि मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि राज्य में इस वर्ष मक्का की खेती उत्साहजनक रही है. अब तक 65 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में मक्का की बुआई हो चुकी है. उन्होंने निर्देश दिया कि जिन-जिन जिलों में किसानों के बीच मक्का बीज की अधिक मांग है, वहां आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त मक्का बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी किसान बीज के अभाव में खेती से वंचित न रहे.

विशेष पंजीकरण अभियान की समीक्षा

झारखंड मिलेट मिशन के अंतर्गत आयोजित विशेष पंजीकरण अभियान की समीक्षा करते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को अधिकारियों ने बताया कि अब तक लगभग 22,729 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है. इस संख्या में और वृद्धि करने के लिए विशेष पंजीकरण अभियान को और व्यापक स्तर पर संचालित करने का निर्देश दिया.

राज्य में मोटे अनाज (मिलेट) को बढ़ावा देने तथा इससे जुड़े उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से रांची, जमशेदपुर एवं देवघर में आधुनिक मिलेट कैफे स्थापित करने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. मंत्री ने कहा कि मिलेट कैफे किसानों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ-साथ लोगों को पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों से भी जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेंगे.