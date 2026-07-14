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प्रदेश में खाद बीज की नहीं है कमी, मौसम पर किसी का नहीं है कंट्रोल : रामविचार नेताम

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर सरकार को घेरा. विपक्ष ने आरोप लगाए किसानों को खाद नहीं मिल रहा है. प्रति एकड़ 25 किलों से ज्यादा खाद नहीं ले सकते. सुपर फास्फेट नहीं ले सकते. किसानों को जबरिया एनपीके थमाया जा रहा है. सरकारी दुकानों में खाद नहीं मिल रहा है वही निजी व्यवसायी में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होगा. इस तरह के कई आरोप विपक्ष ने सरकार पर दागे.जिस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब दिया. कृषि मंत्री की माने तो विपक्ष सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है.

विपक्ष लोगों को कर रहा है गुमराह

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि खाद और बीज को लेकर जो भी सवाल पूछे गए थे उन सभी का जवाब सरकार ने सदन में दे दिया है. प्रदेश में कहीं भी खाद और बीज की कोई कमी नहीं है. विपक्ष ने जो आरोप लगाया वो निराधार और बेबुनियाद है.बगैर किसी जानकारी के औपचारिकता करने के लिए किसानों को दिखाने के लिए कांग्रेस किसान हितैषी बनने का काम कर रही है.

प्रदेश में खाद बीज की नहीं है कमी : रामविचार नेताम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)