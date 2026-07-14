प्रदेश में खाद बीज की नहीं है कमी, मौसम पर किसी का नहीं है कंट्रोल : रामविचार नेताम
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने ईटीवी भारत से बातचीत में खाद बीज की कमी पर विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 14, 2026 at 4:55 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष ने खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर सरकार को घेरा. विपक्ष ने आरोप लगाए किसानों को खाद नहीं मिल रहा है. प्रति एकड़ 25 किलों से ज्यादा खाद नहीं ले सकते. सुपर फास्फेट नहीं ले सकते. किसानों को जबरिया एनपीके थमाया जा रहा है. सरकारी दुकानों में खाद नहीं मिल रहा है वही निजी व्यवसायी में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध होगा. इस तरह के कई आरोप विपक्ष ने सरकार पर दागे.जिस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब दिया. कृषि मंत्री की माने तो विपक्ष सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है.
विपक्ष लोगों को कर रहा है गुमराह
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि खाद और बीज को लेकर जो भी सवाल पूछे गए थे उन सभी का जवाब सरकार ने सदन में दे दिया है. प्रदेश में कहीं भी खाद और बीज की कोई कमी नहीं है. विपक्ष ने जो आरोप लगाया वो निराधार और बेबुनियाद है.बगैर किसी जानकारी के औपचारिकता करने के लिए किसानों को दिखाने के लिए कांग्रेस किसान हितैषी बनने का काम कर रही है.
हमने अपने उत्तर में शासन का सदन में पूरा उत्तर दिया है पूरे आंकड़ों और तथ्य के साथ उत्तर दिया है.किसी भी प्रकार की खाद बीज की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं है.खाद बीज का पर्याप्त मात्रा में भंडारण हो गया है.किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है. असुविधा अगर हो रही है तो मात्र कांग्रेस के नेताओं को हो रही है.- राम विचार नेताम, कृषि मंत्री
ईटीवी भारत ने जब पूछा कि मौसम को लेकर भी सरकार के उदासीन रवैये पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो कृषि मंत्री ने कहा कि अब मौसम विपक्ष या मेरे कंट्रोल में तो नहीं है.प्रदेश में पूरे खाद बीज की व्यवस्था है. विपक्ष सिर्फ बेबुनियाद आरोपों के सहारे किसान हितैषी बनने की कोशिश कर रहा है.
सदन में सरकार का जवाब
आपको बता दें कि खाद की उपलब्धता को लेकर सरकार ने बताया कि अब तक जो खाद उपलब्ध होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा खाद का भंडारण है. खाद की समस्या के बावजूद 50 प्रतिशत से ज्यादा भंडारण छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है. कमी की पूर्ति के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. किसानों को नैनो डीएपी यूज करने के लिए कहा गया है. नैनो यूरिया भी विकल्प के रूप में है जिसके इस्तेमाल की जानकारी विभाग की तरफ से किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है.
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