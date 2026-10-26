स्मृति ईरानी के दौरे पर मंत्री नेताम का बड़ा बयान, बोले-घर की बात है,क्या बताएं,धान खरीदी पर कांग्रेस को घेरा
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने स्मृति ईरानी से मुलाकात और धान खरीदी पर बयान दिया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 7:33 PM IST
रायपुर: भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर हैं. उनके छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया है. दौरे के दौरान हुई चर्चा के सवाल पर नेताम ने इसे ‘घर की बात’ बताते हुए कुछ भी कहने से परहेज किया. धान खरीदी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है. राज्य में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाएगी. उन्होंने कांग्रेस को आरोप लगाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत भी दी.
घर की बात है, क्या बताएं-नेताम
स्मृति ईरानी के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर जब कृषि मंत्री रामविचार नेताम से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, “घर की बात है, घर में रहने दो. दौरे के दौरान क्या चर्चा हुई, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि घर की बात है, क्या बताएं. उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.
कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार
धान खरीदी को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवालों पर मंत्री रामविचार नेताम ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस मुद्दे पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. नेताम के मुताबिक, राज्य सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए हैं और इस बार भी पूर्व की तरह धान खरीदी की जाएगी.
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी
कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और इस बार भी धान की खरीदी पहले की तरह होगी. धान खरीदी को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, बल्कि सरकार के काम को देखना चाहिए.
रकबा कम करने के आरोपों पर क्या बोले नेताम?
धान खरीदी में रकबा कम करने और कम मात्रा में धान खरीदने के कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए नेताम ने कहा कि अभी खरीदी शुरू होने दीजिए. उन्होंने कहा कि यदि खरीदी के दौरान किसी तरह की शिकायत सामने आती है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने कहा कि आरोपों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय वास्तविक स्थिति को देखना चाहिए.
कुल मिलाकर, स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ दौरे पर मंत्री रामविचार नेताम ने ‘घर की बात’ कहकर चर्चा को सीमित रखा, तो वहीं धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया.