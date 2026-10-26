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स्मृति ईरानी के दौरे पर मंत्री नेताम का बड़ा बयान, बोले-घर की बात है,क्या बताएं,धान खरीदी पर कांग्रेस को घेरा

बीजेपी के चुनाव प्लान पर क्या बोले रामविचार नेताम ( ETV BHARAT )

रायपुर: भाजपा की प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर हैं. उनके छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया है. दौरे के दौरान हुई चर्चा के सवाल पर नेताम ने इसे ‘घर की बात’ बताते हुए कुछ भी कहने से परहेज किया. धान खरीदी को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है. राज्य में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू की जाएगी. उन्होंने कांग्रेस को आरोप लगाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत भी दी.

घर की बात है, क्या बताएं-नेताम स्मृति ईरानी के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर जब कृषि मंत्री रामविचार नेताम से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, “घर की बात है, घर में रहने दो. दौरे के दौरान क्या चर्चा हुई, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि घर की बात है, क्या बताएं. उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.