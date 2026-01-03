ETV Bharat / state

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने गिनाई उपलब्धि, कहा- 2 साल में बीज, कृषि यंत्र और सिंचाई में बड़ा काम, पशुपालन भी बढ़ा

कृषि मंत्री नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज्यादा कीमत पर धान खरीदने वाला राज्य है.

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने गिनाई अपने विभाग की उपलब्धि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 3, 2026 at 5:17 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे ज्यादा दर पर धान खरीदने वाला राज्य है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को धान पर बोनस भी देती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है.

किसानों के लिए सरकार की बड़ी उपलब्धियां: कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर कृषि विभाग द्वारा किसानों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए कई अहम काम किए गए हैं. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं.

धान किसानों को हजारों करोड़ की सहायता: वर्ष 2023-24 में 24 लाख 73 हजार 762 किसानों को 13,289 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. वहीं वर्ष 2024-25 में 25 लाख 54 हजार 510 किसानों को 11,976 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. पिछले दो वर्षों में किसानों को कुल 25,265 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है.

गन्ना किसानों को भी मिला बोनस: कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 33 हजार गन्ना उत्पादक किसान हैं. 17 लाख 25 हजार मीट्रिक टन से अधिक गन्ना खरीदा गया. किसानों को 92 करोड़ 57 लाख रुपये बोनस के रूप में दिए गए

पिछले दो वर्षों में बीज, कृषि यंत्र और सिंचाई में बड़ा काम

  • 21 लाख क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज वितरित
  • 5,000 से अधिक किसानों को कृषि यंत्र
  • 2,200 से अधिक किसानों को ट्रैक्टर
  • 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई
  • 33,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ
  • जैविक खेती और फसल समर्थन योजना
  • 38,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जैविक खेती
  • 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक प्रमाणीकरण जारी

छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है और सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर आगे भी काम करती रहेगी.- कृषि मंत्री रामविचार नेताम

प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 111 क्विंटल सोयाबीन, 2,075 क्विंटल चना, 1067 क्विंटल सरसों की खरीदी हुई. वहीं 39,899 हेक्टेयर में लघु धान्य फसल, 3,770 हेक्टेयर में मक्का की फसल लगाई गई. 9102 उथले नलकूप लगाए गए. 84,700 हेक्टेयर में दलहन-तिलहन फसलें लगाई गईं.

पशुपालन में भी हुआ बड़ा विकास: कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में दूध, अंडा और मांस उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई है.

दूध

  • 2022-23: 1955.51 हजार टन
  • 2024-25: 2162.26 हजार टन

अंडा

  • 2022-23: 22,101.52 लाख
  • 2024-25: 24,819.72 लाख

मांस

  • 2022-23: 54.55 हजार टन
  • 2024-25: 64.32 हजार टन

प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी बढ़ी

  • दूध: 180 ग्राम से बढ़कर 194 ग्राम प्रतिदिन
  • अंडा: 74 से बढ़कर 81 अंडे प्रतिवर्ष
  • मांस: 1.83 से बढ़कर 2.11 किलोग्राम प्रतिवर्ष
