कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने गिनाई उपलब्धि, कहा- 2 साल में बीज, कृषि यंत्र और सिंचाई में बड़ा काम, पशुपालन भी बढ़ा

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे ज्यादा दर पर धान खरीदने वाला राज्य है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को धान पर बोनस भी देती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है.

किसानों के लिए सरकार की बड़ी उपलब्धियां: कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर कृषि विभाग द्वारा किसानों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए कई अहम काम किए गए हैं. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं.

धान किसानों को हजारों करोड़ की सहायता: वर्ष 2023-24 में 24 लाख 73 हजार 762 किसानों को 13,289 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. वहीं वर्ष 2024-25 में 25 लाख 54 हजार 510 किसानों को 11,976 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. पिछले दो वर्षों में किसानों को कुल 25,265 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है.

गन्ना किसानों को भी मिला बोनस: कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 33 हजार गन्ना उत्पादक किसान हैं. 17 लाख 25 हजार मीट्रिक टन से अधिक गन्ना खरीदा गया. किसानों को 92 करोड़ 57 लाख रुपये बोनस के रूप में दिए गए