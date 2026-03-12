ETV Bharat / state

पनीर से लेकर मेधा ब्रांड का गुलाब जामुन तक हुआ महंगा! जानिए बढ़ी कीमत पर विभागीय मंत्री ने क्या दी दलील?

झारखंड में मेधा ब्रांड के उत्पादन की कीमत बढ़ने के बाद विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बयान दिया है.

Medha brand price increase
मेधा ब्रांड की कीमतों में इजाफा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 12, 2026 at 8:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड का अपना मिल्क ब्रांड "मेधा" के कई उत्पाद आज से महंगे हो गए हैं. झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा राज्य में मेधा ब्रांड से बिक रही पनीर, बाल्टी दही, घी, गुलाब जामुन के दाम में 3 से लेकर 25 रूपए तक की वृद्धि की गई है.

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जब मीडियाकर्मियों ने बढ़ती महंगाई के बीच "मेधा ब्रांड" के कई उत्पादों की कीमत में बढ़ोतरी का एक और बोझ जनता पर डालने को लेकर विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से सवाल किया तो उनका जवाब था कि इसे महंगाई या मेधा के प्रोडक्ट के महंगा होने से मत जोड़कर देखिए बल्कि यह देखिए कि कैसे हमारे मेधा का उत्पाद गुणवत्ता की कसौटी पर बड़े-बड़े ब्रांड को चुनौती दे रहा है. राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि कीमत और गुणवत्ता में हमारा ब्रांड किस तरह बड़े ब्रांड को टक्कर दे रहा है.

मेधा ब्रांड की कीमतों पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का बयान (Etv bharat)

हम पशुपालकों को दूध खरीद में देते हैं इंसेंटिव: शिल्पी नेहा तिर्की

झारखंड में मेधा ब्रांड के कई उत्पादों में वृद्धि को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जब आप आज से मेधा के कुछ उत्पादों जैसे घी, पनीर, दूध और दही की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर बात करते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि हम राज्य के जिन 60 हजार से अधिक पशुपालकों से दुग्ध खरीद करते हैं, उसे झारखंड मिल्क फेडरेशन प्रति लीटर 5 रुपये का इंसेंटिव पशुपालकों को देते हैं ताकि राज्य के पशुपालक आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें.

आइए एक नजर डालते हैं मेधा ब्रांड के उन उत्पादों पर जिसकी कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है.

प्रोडक्ट पुरानी कीमत नई कीमत
पनीर (1kg) 380400
पनीर (200ML) 8285
घी (250 ML/जार) 165 185
घी (500ml पाउच) 300320
गुलाब जामुन (250g) 7080
दही (5kg बाल्टी) 475500
घी (500ml जार) 320340

बता दें कि मेधा ने अभी अपने सभी प्रकार के दूध, पाउच दही, काऊ मिल्क की कीमतों में फिलहाल कोई इजाफा नहीं किया है.

ये भी पढ़ें- सिद्धको फेड की कार्यशाला में शामिल हुईं कृषि मंत्री, कहा- किसान बाजार के अनुरूप उत्पाद करें तैयार

रांची के रातू प्रखंड में कृषि मेला का मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया उद्घाटन, कहा-सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं किसान

स्थापना दिवस कार्यक्रम में लगा 'कांग्रेस पार्टी अमर रहे' का नारा, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कार्यक्रम में थीं शामिल

TAGGED:

MEDHA SOME PRODUCT PRICE HIKE
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की
झारखंड का प्रमुख डेयरी ब्रांड
MEDHA BRAND PRICE HIKE IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.