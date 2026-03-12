ETV Bharat / state

पनीर से लेकर मेधा ब्रांड का गुलाब जामुन तक हुआ महंगा! जानिए बढ़ी कीमत पर विभागीय मंत्री ने क्या दी दलील?

रांची: झारखंड का अपना मिल्क ब्रांड "मेधा" के कई उत्पाद आज से महंगे हो गए हैं. झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा राज्य में मेधा ब्रांड से बिक रही पनीर, बाल्टी दही, घी, गुलाब जामुन के दाम में 3 से लेकर 25 रूपए तक की वृद्धि की गई है.

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जब मीडियाकर्मियों ने बढ़ती महंगाई के बीच "मेधा ब्रांड" के कई उत्पादों की कीमत में बढ़ोतरी का एक और बोझ जनता पर डालने को लेकर विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से सवाल किया तो उनका जवाब था कि इसे महंगाई या मेधा के प्रोडक्ट के महंगा होने से मत जोड़कर देखिए बल्कि यह देखिए कि कैसे हमारे मेधा का उत्पाद गुणवत्ता की कसौटी पर बड़े-बड़े ब्रांड को चुनौती दे रहा है. राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि कीमत और गुणवत्ता में हमारा ब्रांड किस तरह बड़े ब्रांड को टक्कर दे रहा है.

हम पशुपालकों को दूध खरीद में देते हैं इंसेंटिव: शिल्पी नेहा तिर्की

झारखंड में मेधा ब्रांड के कई उत्पादों में वृद्धि को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जब आप आज से मेधा के कुछ उत्पादों जैसे घी, पनीर, दूध और दही की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर बात करते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि हम राज्य के जिन 60 हजार से अधिक पशुपालकों से दुग्ध खरीद करते हैं, उसे झारखंड मिल्क फेडरेशन प्रति लीटर 5 रुपये का इंसेंटिव पशुपालकों को देते हैं ताकि राज्य के पशुपालक आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें.