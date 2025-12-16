ETV Bharat / state

ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर के साथ कृषि मंत्री की बैठक, जानिए किस बात पर बनी सहमति

रांची में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर के साथ कृषि मंत्री की बैठक हुई.

Published : December 16, 2025 at 7:06 PM IST

रांचीः झारखंड दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ओएएम के साथ मंगलवार को राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई. रांची के बीएनआर चाणक्य होटल में हुई इस बैठक में झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच भविष्य की संभावनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

इस बैठक में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अपने विभागीय अधिकारियों के साथ मौजूद रहीं. इस अवसर पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर को तीन पुस्तक भी भेंट की. जिसमें "द उरांव ऑफ छोटानागपुर" शामिल है.

इस बैठक के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कृषि के साथ दीर्घकालिक योजनाओं पर सहयोग के नजरिए से ऑस्ट्रेलिया से आई टीम के साथ लंबी चर्चा हुई है. विश्व स्तर पर पशुपालन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का लंबा अनुभव के साथ उसने महारत हासिल कर रखी है. नई तकनीक के साथ काम करने की दक्षता इस देश की सफलता का राज है.

ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (ETV Bharat)

कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड को भी नई तकनीक का कैसे लाभ मिले जिससे यहां के पशुपालक भी उस नई तकनीक का उपयोग कर सकें इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि अच्छी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर की टीम के सदस्य इसे लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेंगे.

झारखंड के सकारात्मक रुख का आस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर ने किया स्वागत

झारखंड दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ओएएम ने राज्य सरकार के रुख की सराहना की है. सोमवार को वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी तत्पश्चात कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण किया. बैठक के बाद आस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने कहा कि झारखंड के दौरा से वो उत्साहित है. उन्होंने कोयला खनन, आदिवासी समाज और कृषि के साथ पशुपालन क्षेत्र की जानकारी संग्रह किया है. भविष्य में इसको लेकर सरकार के सहयोग से कदम बढ़ाया जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर के साथ कृषि मंत्री (ETV Bharat)

आज की इस बैठक में फर्स्ट सेक्रेटरी टॉम सैंडरफोर्ड एवं सीनियर इकोनॉमी रिसर्च ऑफिसर अनाघा के अलावा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दिकी, विशेष सचिव प्रदीप हजारी, कृषि निदेशक भोर सिंह यादव आदि मौजूद रहे.

