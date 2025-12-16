ETV Bharat / state

ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर के साथ कृषि मंत्री की बैठक, जानिए किस बात पर बनी सहमति

रांचीः झारखंड दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ओएएम के साथ मंगलवार को राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई. रांची के बीएनआर चाणक्य होटल में हुई इस बैठक में झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच भविष्य की संभावनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.

इस बैठक में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अपने विभागीय अधिकारियों के साथ मौजूद रहीं. इस अवसर पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर को तीन पुस्तक भी भेंट की. जिसमें "द उरांव ऑफ छोटानागपुर" शामिल है.

इस बैठक के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कृषि के साथ दीर्घकालिक योजनाओं पर सहयोग के नजरिए से ऑस्ट्रेलिया से आई टीम के साथ लंबी चर्चा हुई है. विश्व स्तर पर पशुपालन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का लंबा अनुभव के साथ उसने महारत हासिल कर रखी है. नई तकनीक के साथ काम करने की दक्षता इस देश की सफलता का राज है.

ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (ETV Bharat)

कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड को भी नई तकनीक का कैसे लाभ मिले जिससे यहां के पशुपालक भी उस नई तकनीक का उपयोग कर सकें इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि अच्छी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर की टीम के सदस्य इसे लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेंगे.